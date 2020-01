Comet, grazie al nuovo volantino, sta continuando a lanciare spettacolari offerte con le quali convincere gli utenti ad effettuare acquisti sia nei punti vendita sparsi per il territorio, che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

E’ chiaro che acquistando online sarà assolutamente necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, cosa invece scontata totalmente nel momento in cui si richiederà la consegna in un negozio. Il volantino Comet è attivo ovunque sul territorio nazionale fino al 5 febbraio, presenta al proprio interno il classico Tasso Zero con il quale sarà possibile richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire poi in comode rate addebitate direttamente sul conto corrente dell’utente stesso (attenzione, prima bisogna superare la verifica di affidabilità creditizia).

Volantino Comet: le nuove offerte sono dai prezzi bassissimi

Il volantino Comet cerca indiscutibilmente di accontentare un po’ tutti, eccolo allora lanciare prima un’offerta molto interessante sull’aspirapolvere più discussa del periodo, la Dyson V8 a 299 euro, per poi abbracciare la filosofia delle rivali, buttandosi a capofitto nel mondo degli smartphone.

A differenza di quanto ci saremmo potuti aspettare, in quest’occasione il consumatore non si ritrova ad avere tra le mani la possibilità di acquistare gli ultimi top di gamma, ma potrà comunque avvicinarsi a buonissimi dispositivi, come Oppo A6 a 159 euro, Oppo Reno 2 a 469 euro, Honor 9X in vendita a 249 euro o anche lo Huawei Nova 5T a 399 euro.

Le offerte a disposizione degli utenti sono tantissime, le potete trovare tutte riassunte in queste pagine del volantino Comet.