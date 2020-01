Il volantino Euronics cerca indiscutibilmente di assecondare le richieste dei consumatori con il lancio di una campagna promozionale attiva su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale, fino al 22 gennaio 2020.

Per una volta, finalmente, ci troviamo di fronte ad una soluzione fruibile indistintamente dalla regione di appartenenza o di provenienza, il consumatore potrà recarsi personalmente nel negozio più vicino alla propria residenza per completare l’acquisto come se niente fosse.

Volantino Euronics: le offerte del momento sono invitanti

I prezzi inseriti all’interno del volantino Euronics sono a dir poco invitanti, anche se comunque decidono di giocarsi il tutto per tutto con dispositivi qualitativamente non così elevati. I più consigliati restano sicuramente Oppo Reno 2Z a 299 euro o Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 259 euro, entrambi molto recenti e dalla buonissima qualità generale.

Volendo risparmiare è possibile comunque appoggiarsi allo Xiaomi Redmi Note 8T, uno smartphone dalla prestazioni “nella media”, oggi acquistabile con un esborso di 199 euro; scelta consigliata per gli utenti che non pretendono troppo, ma non vogliono nemmeno acquistare un modello di fascia bassissima.

Interessanti sono anche le proposte per quanto riguarda il mondo degli smartwatch, passando infatti per l’ultimo Huawei Watch GT a 179 euro, ma anche Fitbit Inspire HR a 79 euro, Fitbit Versa Lite a 119 euro e così via.

Gli acquisti, come detto, possono essere completati direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Tutte le informazioni sono reperibili qui sotto.