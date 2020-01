Nel corso di questi mesi di attività Iliad ha garantito ai suoi clienti prezzi molto bassi e soglie di consumo ampie. Le ricaricabili del gestore francese sono caratterizzate proprio da queste precise caratteristiche. Prendiamo in esempio l’offerta Giga 50: al costo standard di 7,99 euro gli utenti ricevono minuti ed SMS no limits più 50 Giga per la connessione internet.

Iliad, attesa per l’app ufficiale: ecco tutte le ultime notizie

Date per assodato le ricaricabili low cost, ora tutti i clienti di Iliad si attendono ulteriori sorprese. Una delle richieste del pubblico verso la compagnia francese è il rilascio di un’app ufficiale. Sembra davvero molto strano ma, ad oltre un anno e mezzo dall’esordio nel nostro paese, Iliad ancora non ha sviluppato un software primario su Google Play Store ed App Store.

Tanti addetti ai lavori sono sicuri che nel corso del 2020 potrebbero esserci importanti novità in merito. Purtroppo, però, stando a quelle che sono le voci degli stessi dirigenti, non emergono notizie certe riguardo l’imminente uscita di un’app. E’ molto probabile, anzi, che anche nel corso dei prossimi mesi la gestione del profilo di ogni utente passi attraverso il sito internet ufficiale.

Per i clienti Iliad, in queste settimane, si è palesata un’ulteriore brutta notizia. Se sino a poco tempo fa, sul Google Play Store erano disponibili una serie di app compatibili per la gestione del profilo Iliad, oggi queste app sono state eliminate in toto. Anche l’ultima app di genere, la famosa Area Personale, ora non è più disponibile al downalod.