CoopVoce, secondo quanto dimostrato dagli utenti risulta uno dei gestori più affidabili e non per quanto riguarda la qualità della rete che già dall’inizio risulta perfetta. Infatti secondo quanto detto dall’opinione pubblica, l’azienda non avrebbe mai rifilato brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo.

Questo provider risulta uno di quelli più sottovalutati fin dall’inizio, quando le sue offerte non erano così pieni di contenuti come ora. Gli utenti infatti venivano attirati dei prezzi molto bassi che però nascondevano dietro pochi contenuti utili per la giornata tipo di ogni utente. CoopVoce in seguito ha poi variato la sua strategia, la quale si è rivelata vincente soprattutto tenendo conto dei numeri realizzati fino ad oggi. Coop si ritrova dunque a possedere un gestore che sta dominando l’ala dei provider virtuali, e senza troppe difficoltà.

CoopVoce: resta poco tempo disposizione per gli utenti per sottoscrivere l’ultima promozione che include tutto al suo interno per soli 8 euro al mese per sempre

La ChiamaTutti Top 20 è forse la soluzione migliore degli ultimi tre mesi da parte del gestore, il quale vuole proseguire dopo il 15 gennaio. E’ questo infatti il termine ultimo per sottoscrivere la nota promo che in tanti non si sono lasciati scappare.

Stiamo parlando di una soluzione che costa solo 8 euro ogni mese e dura per sempre, senza mai mutare. Inoltre al suo interno potete trovare minuti senza limiti per telefonare chiunque su telefono fisso e mobile, oltre a 1000 SMS da inviare a tutti. Infine ecco anche 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.