Paradossalmente, anche tenendo conto del recente passato, in questo momento il gestore più affidabile secondo gli utenti risulta essere CoopVoce. Il provider virtuale che da qualche mese detta legge proprio all’interno della sua branca, sta riuscendo ad ottenere grandi risultati grazie alle sue offerte.

Il motivo di tale inversione di marcia risulta proprio essere un cambio di strategia immediato che ha salvato l’azienda dal baratro. Quando CoopVoce è nato, moltissime persone non hanno fatto altro che denigrare i suoi contenuti, dal momento che risultavano molto esigui rispetto alla concorrenza. Nonostante i prezzi molto bassi, le promozioni del gestore di Coop venivano snobbate sistematicamente in favore della concorrenza. Ora finalmente la musica è ben diversa, e il provider getta anche un occhio al panorama dei gestori MNO, dove nomi del calibro di TIM e Vodafone dominano insieme a Iliad e Wind Tre.

CoopVoce: manca pochissimo per la fine della nuova promozione che include tutto per soli 8 euro al mese per sempre

Come CoopVoce, tanti altri provider stanno introducendo nuove offerte per convincere il pubblico a cambiare gestore. Quest’ultimo però risulta forse uno dei più convincenti, dal momento che anche gli utenti hanno riferito di non aver mai ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo.

L’ultima arrivata risulta peraltro molto interessante sia per i contenuti che per il prezzo che dura per sempre. Al suo interno sono disponibili minuti senza limiti verso tutti per telefonate urbane ed interurbane, ma anche 1000 SMS. In più ecco anche 20 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo è di soli 8 euro al mese.