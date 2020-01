Il colosso cinese Xiaomi è sempre più vicino al lancio del nuovissimo ed attesissimo Black Shark 3, smartphone considerato “da gaming” e adatto agli utenti più appassionati del genere. Il mese che tutti dovremo attendere sarà quello di febbraio 2020.

Verso la fine del mese pioveranno tantissimi nuovi modelli di smartphone, soprattutto in vista del Mobile World Congress 2020 di Barcellona, dove anche Samsung presenterà al mondo la nuova serie Galaxy S20. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Black Shark 3 sta arrivando

Secondo le ultime indiscrezioni, mancherebbe solamente un mese alla presentazione ufficiale in Cina del nuovo Black Shark 3. Come da tradizione, lo smartphone in questione vanterà un design molto aggressivo rispetto ai normali modelli dell’azienda cinese, ma quello che ci farà rimanere a bocca aperta sono le specifiche, al top della categoria.

Il dispositivo monterà infatti il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 865 con supporto per le rete 5G e molto altro. Essendo uno smartphone da gaming, ci aspettiamo dei tagli di memoria esagerati, quasi mai visti prima, oltre ad un display che saprà spingere la sua frequenza di aggiornamento a livelli elevatissimi. Un’altra novità molto interessante riguarda la batteria che potrebbe arrivare a 4.700 mAh a differenza dei 4.000 del precedessore. Non possiamo non nominare il supporto alla ricarica rapida da almeno 30W.

Xiaomi sta sicuramente lavorando anche ad una tecnologia molto più raffinata rispetto a quella appena descritta. Per scoprirlo però, dovremo aspettare solamente un mese, anche se nelle prossime settimane riceveremo ulteriori indiscrezioni sulla data ufficiale e soprattutto, cosa più interessante, sul prezzo. Ovviamente non mancheremo di aggiornarvi in caso di dettagli aggiuntivi.