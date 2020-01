Wind, per la mensilità di Gennaio 2020, ha riservato tre offerte speciali con inclusi bundle addirittura da 50 giga di traffico al mese, pur limitandone l’attivazione esclusivamente ad una ristretta cerchia di consumatori in Italia, parliamo delle All Inclusive 50 Flash+, All Inclusive Special 50 e All Inclusive 50 Fire.

Lo diciamo subito, tutte le soluzioni che racconteremo nell’articolo sono distribuite esclusivamente sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che prima di tutto è necessaria la portabilità del numero originario, in secondo luogo l’accesso è limitato ad alcuni fortunati utenti in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale (salvo indicazioni differenti). Conosciamole da vicino.

Passa a Wind: ecco le 3 promo da attivare subito

Wind All Inclusive 50 Fire – promozione da 6,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo – prevede l’accesso a 200 SMS, 50 giga al mese e minuti illimitati verso tutti – non è incluso un vincolo contrattuale .

– promozione da al mese con addebito diretto sul credito residuo – prevede l’accesso a 200 SMS, 50 giga al mese e minuti illimitati verso tutti – non è incluso un . Wind All Inclusive Special 50 – promozione da 9,90 euro al mese riservata solo ed esclusivamente agli uscenti da LycaMobile – tutto per accedere ad esattamente lo stesso bundle della precedente – è previsto un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi.

– promozione da al mese riservata ed esclusivamente agli uscenti da – tutto per accedere ad esattamente lo stesso bundle della precedente – è previsto un della durata di 24 mesi. Wind All Inclusive 50 Flash+ – promo da 6,99 euro al mese attivabile solamente online sul sito ufficiale – il bundle è ridotto a illimitati minuti verso tutti, 100 SMS e 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G – come nel caso precedente, è previsto un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi.

Tutte le promozioni non prevedono limitazioni particolari alla massima velocità raggiungibile nella navigazione, è possibile richiedere l’addebito sul conto corrente (a piacimento) per attivare la versione Easy Pay.