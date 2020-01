Finalmente è arrivato il gran giorno per Realme. Quest’oggi è infatti arrivato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo smartphone di punta dell’azienda, cioè il nuovo Realme X50 5G. Analizziamo tutte le caratteristiche principali dello smartphone.

Realme X50 5G ufficiale: doppio foro nel display e quad camera posteriore

Anche il sub brand di Oppo ha deciso di uniformarsi a quanto fatto dalla concorrenza portando sul mercato il suo primo smartphone con display forato. Nello specifico, il nuovo terminale a marchio Realme dispone sul fronte di un doppio foro posto sul lato sinistro del pannello. Si tratta di una scelta stilistica adottata ormai da numerose aziende, come Samsung e Redmi.

Il display del dispositivo è un pannello LCD con una diagonale da 6.57 pollici in FullHD+ e con un refresh rate pari a ben 120 Hz. Sul display, come già accennato, sono presenti due fori che ospitano le fotocamere frontali che sono rispettivamente da 16+8 megapixel. Il comparto fotografico principale è invece caratterizzato da una quad camera posteriore con dei sensori fotografici da 64 (Samsung GW1) + 12 (teleobiettivo con zoom ibrido fino a 20x) + 8 (grandangolo) + 2 megapixel.

Le prestazioni del device sono affidate al già noto processore Snapdragon 765G di Qualcomm. Grazie a questo processore, il terminale è in grado di supportare la connettività 5G. Come memoria, abbiamo la possibilità di scegliere tra 6/8/12 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 2.1. Non mancano poi il chip NFC e il Bluetooth 5.0, ma è assente il jack audio per le cuffie. L’azienda cinese ha anche presentato un’edizione speciale dello smartphone denominata Master Edition. Quest’ultima dispone di una backcover con dei motivi molti particolari nelle colorazioni Black e Gold realizzate dal designer Naoto Fukasawa.

Prezzi e disponibilità

Realme X50 5G sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal prossimo 14 gennaio nelle colorazioni Polar White e Glacier Blue ad un prezzo che oscilla tra i 320€ e i 390€ circa (per la Master Edition il prezzo sarà di circa 400€).