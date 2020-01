Il periodo dei saldi invernali è forse il momento più atteso dalle famiglie italiane per fare quegli acquisti importanti senza spendere una fortuna. Da oggi gli sconti in tutti i negozi d’Italia, sia fisici che online, saranno attivi in tutta la penisola, ma purtroppo anche truffatori e cybercriminali non aspettavano altro per raggirarci.

Se dovete diffidare degli stessi negozianti in città, visto che spesso gonfiano i prezzi dei prodotti per poi applicarvi uno sconto a questo punto fittizio a volte su prodotti della stagione scorsa, è proprio online che la vostra attenzione deve sprizzare di vitalità. Per questo la Polizia Postale ha diramato un comunicato in cui si enunciano i 10 consigli per evitare di cadere preda delle truffe.