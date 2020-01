Il tanto atteso quinto capitolo di Lucifer 5 andrà presto in onda su Netflix, anche se già sappiamo che sarà l’ultima, e il primo episodio dovrebbe partire nel mese di maggio 2020. E pensare che la serie sarebbe dovuta terminare con la terza stagione per problemi di share è a questo punto un lontano ricordo, e dopo che Netflix ha salvato la serie mettendo in onda una quarta stagione nel 2019, ora Lucifer si concluderà con il gran finale.

Già nella scorsa estate erano trapelati alcuni post provenienti direttamente dal set della serie, sia da parte dell’attrice Aimee Garcia sul suo profilo Instagram che da quello del protagonista Tom Ellis. Quest’ultimo aveva postato dei video in cui tornava all’attacco con un allenamento infernale in preparazione della quinta stagione.

Lucifer 5: qualche anticipazione sulla trama

Il quinto capitolo di Lucifer sembra sarà diviso in due parti contenenti ciascuna otto episodi con una piccola pausa nel mezzo. Come già noto ai fan, Netflix ha permesso alla produzione di concludere la quinta e ultima stagione con un degno finale,così come fu rivelato dalla showrunner della serie Ildy Modrovich sul suo profilo Twitter ufficiale.

Anche nella 5° stagione il protagonista dovrebbe destreggiarsi nei vari casi di omicidio a fianco della bella detective Chloe Decker (Lauren German). E se nei primi episodi ci imbattemmo in un personaggio egoista, arrogante, vizioso e irascibile, man mano abbiamo scoperto un lato sensibile e insicuro del diavolo.

Tra gli altri graditi personaggi ritroviamo Kevin Alejandro, ovvero l’ex marito di Chloe, il detective Dan Espinoza, D. B. Woodside (nella serie Amenadiel, fratello di Lucifer), Lesley-Ann Brandt (il demone Maze), Scarlett Estevez (Trixie, la figlia di Chloe e Dan), Rachael Harris (Linda, la psicologa di Lucifer) e Aimee Garcia (la detective Ella Lopez).

Si segnala anche il grande ritorno di Tricia Helfer, alias Charlotte Richards, mentre ci sarà un nuovo personaggio: la Detective Dancer, interpretata dall’attrice Brianne Davis.