Tanti nuovi contenuti originali sono in procinto d’arrivare sul servizio streaming più ambito al mondo. In questo mese di gennaio, infatti, Netflix presenterà diverse uscite riguardanti tutte quante dei contenuti originali, i quali si scomporranno sia in serie televisive che in film.

Il colosso dello streaming ha investito particolare attenzione per il 2020: quest’anno, infatti, partirà già col botto e continuerà in grande con diverse serie TV molto attese, tra le quali appaiono anche quelle di altre case produttrici come Lucifer 5.

Netflix: ecco quali sono le nuove uscite di gennaio

Durante il mese di gennaio, come già detto, il catalogo di Netflix si arricchirà di molte serie TV e film a produzione originale.