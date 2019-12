Hai appena ricevuto una nuovissima Xbox per Natale? O forse stai cercando di prepararti con alcuni dei migliori giochi Xbox One in vista del nuovo anno?

Amazon ha tagliato il 50% del costo su tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate, rendendolo disponibile a soli 16€.

Ma i risparmi non si fermano qui. Se sei un nuovo membro Xbox Game Pass Ultimate, puoi combinare questo accordo con l’offerta promozionale di Microsoft per ottenere ben sei mesi a soli £ 17.

Xbox Game Pass Codice di abbonamento 3 mesi Ultimate: £ 29,99 su Amazon,

normalmente £ 10,99 al mese se sei abbonato, questo ti dà tre mesi del miglior servizio di giochi su richiesta in giro per circa la metà del prezzo. Giocherai a giochi come The Outer Worlds e Halo: The Master Chief Collection.

COMPRALO SU AMAZON: https://amzn.to/356OCYy

Un’offerta da non perdere

Microsoft offre attualmente tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate facendo spendere solo 1 euro, dopo pagherai la normale quota di abbonamento mensile di 10,99. Tuttavia, se attivi l’offerta sopra indicata dopo questo periodo, ricevi altri tre mesi per soli 16 euro. Ciò significa che ottieni un totale di sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate per soli 17 euro.

Xbox Game Pass Ultimate è il servizio di abbonamento di giochi di Microsoft che offre Xbox Live Gold e l’accesso a oltre 100 giochi Xbox su console e PC. Inoltre, l’attivazione dell’offerta promozionale iniziale di Microsoft ti offre un mese di EA Access, tre mesi di Discord Nitro e sei mesi di Spotify Premium. Questa è un’offerta da non perdere.

Ricorda, vale la pena notare che la promozione iniziale di Microsoft è solo per i nuovi membri, ma i membri attuali possono comunque ritirare l’offerta di Amazon.

Prendi l’offerta promozionale di Microsoft qui.