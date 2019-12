La serie cartoon Pokemon ha fatto sognare tanti piccoli dagli anni ’90 in poi, anche se i più giovani si sono avvicinati a questo mondo solamente con il gioco che, come ricorderete, ha invaso le strade di utenti, che con il loro telefono davano la caccia ai Pokemon, parliamo del gioco Pokèmon GO.

Pokèmon GO: le novità del 2020

I community Day, eventi organizzati appositamente per gli appassionati Pokemon, hanno riscosso, nel 2019, un grande successo, ampliando cosi’, ancora di piu’, la fama e il successo di questo gioco. Per il 2019 gli eventi sono finiti, ma il 2020 è veramente vicinissimo e quindi non bisognerà aspettare tantissimo per il prossimo evento.

Tutti i giocatori stanno già pensando alla prossima data che non sembra lontanissima. Infatti il prossimo Community Day sui Pokèmon si terrà poco più in la di metà gennaio: precisamente il 19 gennaio 2020.

Considerando il fuso orario italiano, sara’ possibile partecipare con inizio alle ore 11.00 e durera’ fino alle 14.00. Sara’ possibile interagire con tutti questi piccoli amabili mostriciattoli con la possibilita’ di ricevere tanti bonus e fantastiche sorprese.

Ad ogni Community Day c’è il protagonista assoluto, che viene scelto ogni volta per rappresentare l’evento. Per l’appuntamento del 19 gennaio non e’ ancora ben chiaro chi sara’ il protagonista e la star dell’evento stesso, anche se la percezione, essendo i personaggi scelti a rotazione, che la star del 19 gennaio sara’ Piplup, animaletto d’acqua di quarta generazione.

L’anno nuovo, porta con se tantissime novità, e anche questa tipologia di eventi ogni volta tiene con il fiato sospeso tutti gli amanti del cartone, che nel giro di pochi anni si è trasformato in un videogioco di successo, resistendo all’innovazione che caratterizza il campo gaming.