L’operatore rosso ha lanciato già da qualche settimana una straordinaria offerta con 70GB di traffico dati e ne ha rivolto l’attivazione soltanto ai clienti Iliad e MVNO. Vodafone ha presentato la straordinaria tariffa tramite il suo low cost ho Mobile. Dunque, i clienti interessati possono attivarla effettuando il trasferimento del numero all’operatore virtuale; richiedendo la nuova SIM attraverso il sito ufficiale o presso uno dei negozi ho. Mobile. I clienti che scelgono di procedere con l’acquisto online non devono necessariamente saldare la spesa al momento dell’acquisto; l’operatore, infatti, offre la possibilità di richiedere il ritiro in una delle edicole convenzionate permettendo dunque di procedere con il saldo non appena ricevuta la SIM.

Passa a ho Mobile: il low cost di Vodafone offre minuti, SMS e 70GB di traffico dati!

A soli 5,99 euro al mese i clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero a ho Mobile possono ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

La tariffa prevede anche servizi extra come: l’sms ho. chiamato, la navigazione hotspot, l’avviso e trasferimento di chiamata. L’operatore non richiede alcun costo aggiuntivo, anzi elimina le spese impreviste bloccando i numeri e i servizi a pagamento e sospende automaticamente la navigazione in caso di esaurimento dei Giga di traffico dati previsti dalla promozione. I nuovi clienti hanno comunque la possibilità di richiedere il rinnovo anticipato della tariffa attraverso l’app ufficiale del gestore così da poter ricominciare a navigare senza interruzioni.