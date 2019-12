Il Natale per antonomasia rappresenta la ricorrenza che tutti trascorrono in famiglia. Nel corso di queste giornate di avvicinamento ad oggi, 25 Dicembre, Vodafone ha garantito ai suoi clienti delle promozioni occasionali ricche di grandi vantaggi. Una delle migliori offerte del gestore britannico è un’offerta tutto incluso con la presenza di soglie per la telefonia fissa, la telefonia mobile ed intrattenimento.

Vodafone, vi mostriamo la promozione di Natale a soli 39,90 euro

La promozione di cui vi parliamo si chiama Vodafone Giga Family Christimas. Sono quattro le parti che compongono tale iniziative.

Il prezzo base dell’offerta si attesta sui 39,90 euro con i clienti che avranno a loro disposizione un abbonamento in Fibra Ottica per la propria casa. Gli utenti potranno navigare tra le loro mura alla velocità massima di 1 Gbps con telefonate a consumo.

Sempre in Giga Family Christimas è presente uno spazio per le reti mobili. Sempre incluso nel prezzo mensile sarà disponibile anche la classica ricaricabile Vodafone Special 50 che prevede minuti no limits per effettuare chiamate verso fissi e mobili più 50 Giga per la connessione internet.

Uno spazio è concesso anche ai contenuti multimediale. Gli abbonati Vodafone, infatti, riceveranno un ticket per NOW TV. Il pacchetto in questione è quello dell’Intrattenimento.

Ultimo step della promozione sono i Giga da condividere in famiglia. Gli utenti potranno sfruttare 100 Giga extra da utilizzare su un numero multiplo di schede SIM.