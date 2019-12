Expert sta per lanciare un volantino sicuramente degno del proprio nome, una campagna promozionale incredibilmente varia ed interessante tramite la quale il consumatore potrà approfittare di sconti molto allettanti dai prezzi bassissimi.

La soluzione che inseriremo nel nostro articolo, va ricordato, è attiva solo ed esclusivamente presso i punti vendita del socio GAER fino al 12 gennaio, ma a partire dal 27 dicembre 2019. Gli acquisti potranno essere completati solamente in loco, non altrove sul territorio o sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Chi sceglierà di recarcisi potrà anche richiedere la rateizzazione, ovvero un prestito da restituire in 10 o 20 mensilità senza interessi (TAN e TAEG completamente azzerati).

Expert: un volantino in grado di emozionare ogni utente

Expert emoziona gli utenti con un volantino davvero molto vario ed invitante, gli smartphone inclusi nella campagna promozionale sono tantissimi, ma in genere appartenenti alla fascia media del mercato (spicca solamente il Mi Note 10 a 559 euro e null’altro). I prezzi da ricordare riguardano soluzioni come Oppo A5 2020 in vendita a 159 euro, passando per Huawei Nova 5T a 399 euro, ma anche Galaxy A10 a 129 euro o l’economico Galaxy A20e a 159 euro.

Se interessati dal mondo dei fitness tracker, ricordate che potrete acquistare l’ultimo Fitbit Charge 3 al prezzo finale di 119 euro. Per ogni altra considerazione in merito al volantino Expert discusso nel nostro articolo, qui sotto trovate tutte le pagine della campagna promozionale elencate nel dettaglio più assoluto (valide dal 27 dicembre, ricordatelo).