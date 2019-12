Il volantino Esselunga nasconde prezzi bassi e sconti da capogiro a disposizione di ogni consumatore sul territorio nazionale, un insieme di ottime opportunità d’acquisto con annessa anche una soluzione veramente economica.

La sorpresa nascosta dall’azienda riguarda infatti la possibilità di ricevere un prodotto spendendo solamente 1 euro, il meccanismo e l’iter da seguire non sono per nulla impegnativi o complicati, basterà infatti scegliere uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino, una volta in cassa aggiungere solo 1 euro ed il gioco è fatto.

Se volete scoprire i codici sconto Amazon e le offerte migliori in assoluto, ecco qui il nostro canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Esselunga: tutte le offerte che hanno fatto impazzire gli utenti

Il volantino Esselunga promette comunque scintille e prezzi bassissimi su alcuni prodotti di fascia alta, come ad esempio il Samsung Galaxy S10, smartphone che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, oggi acquistabile con un esborso di soli 598 euro per la versione sbrandizzata.

Alternativa decisamente più economica è invece rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, recentemente comparso sul mercato italiano, il terminale vanta caratteristiche tecniche più che invitanti con un prezzo finale di 268 euro da far invidiare anche i più quotati e conosciuti dispositivi.

Il volantino Esselunga raccoglie al proprio interno anche soluzioni che si discostano dal mondo degli smartphone, scopritele direttamente nelle pagine che potete trovare elencate qui sotto, ricordando che sono valide solo ed esclusivamente nei punti vendita fino al 31 dicembre 2019. Le scorte, a differenza di altre soluzioni, non dovrebbero essere un problema particolarmente limitante da inficiarne l’acquisto finale.