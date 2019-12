Le nuove calzature pensate per il gaming by Puma

Sembra assurdo pensare a delle scarpe pensate per i videogiocatori. Forse la definizione più corretta è calzatura, nel senso di un calzino smart che si può utilizzare nelle lunghe sessione streaming pensate per il gaming. E’ stata concepita con l’uso in intero e “in-arena” (ossia, durante i tornei online che gli utenti effettuano).

Nonostante abbia l’apparenza di una calza, notiamo dal trailer che essa è abbastanza spessa e ha una protezione sotto i piedi che consentirebbe alla persona di utilizzarla anche all’esterno. Con uno strato sul fondo, esso sembra il miglior compromesso per durata e comodità per i giocatori, i quali si trovano spesso ad affrontare tornei in cui sono seduti per molto tempo.

Le Active Gaming by Puma sono delle calzature ideali anche per chi vuole un prodotto comodo ma leggero allo stesso tempo. Costano all’incirca sui 100 dollari e per ora hanno visto la luce soltanto nel Regno Unito e in Australia. Sono molti gli utenti di tutto il mondo che le attendono: e voi?