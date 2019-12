Fortnite rappresenta senza alcun dubbio uno dei videogame rivelazione degli ultimi 5 anni. La dinamica di gioco, pur nella sua immediatezza, risulta estremamente complessa, e riuscire a diventare pro gamer non è cosa da poco.

Per questo periodo di festività, il software di Epic Games sarà aggiornato per consentire l’arrivo del nuovo evento natalizio, attesissimo come ogni anno da milioni di giocatori in tutto il mondo.

Per quest’anno, l’evento si presenta particolarmente ghiotto, in quanto consentirà agli utenti di ottenere ogni giorno un premio diverso. L’evento “di Mezz’Inverno”, così chiamato dagli sviluppatori, porterà con sé moltissime sorprese e la possibilità di ritrovare skin e altri regali.

Fortnite si aggiorna: l’evento di Mezz’Inverno tiene tutti incollati allo schermo

Per ottenere i regali, bisognerà completare una serie di sfide. Quindi si tratterà di una serie di ricompense a seguito del superamento di peripezie e nuove avventure.

Le ricompense saranno presenti nel capanno di Crackshot, dove ogni 24 ore si potrà trovare una nuova sorpresa del tutto casuale.

L’evento continuerà fino ai primi di gennaio, quando il Capitolo 2 di Fortnite si aggiornerà nuovamente in vista del nuovo anno. Dopo il buco nero in cui era scomparso il vecchio mondo di Fortnite, infatti, è comparsa la nuova mappa su cui i giocatori si stanno sfidando in questi giorni. L’attesa è tanta, soprattutto in vista dei premi e delle ricompense in prossimità del Natale e di Capodanno, che talvolta si rivelano più corpose che in altri momenti dell’evento.

Non possiamo che continuare a seguire con ansia tutti gli aggiornamenti.