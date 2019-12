Il volantino Expert migliore del momento parla di un SottoCosto alla portata di ogni consumatore sul territorio nazionale, nonché valido sia online che in negozio fino al 23 dicembre 2019 (giustappunto prima di Natale).

Tutti coloro che sceglieranno di acquistare direttamente online devono comunque sapere che le spese di spedizione presso il domicilio non sono incluse nel prezzo mostrato a schermo, di conseguenza verranno aggiunte nel riepilogo del carrello finale. Oltre a questo, essendo un SottoCosto, le disponibilità appaiono essere veramente limitate, consigliamo una rapida decisione, in quanto anche se ancora valida non potrebbero essere più presenti unità da acquistare.

Volantino Expert fa impazzire gli utenti con prezzi incredibili

Il volantino Expert fa davvero impazzire un po’ tutti per la sua capacità di ridurre i prezzi al minimo, partendo comunque da modelli non top di gamma, ma di fascia media (in parole povere quelli maggiormente alla portata dell’utente medio).

Le due offerte più interessanti riguardano Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 199 euro e Xiaomi Mi 9 a 399 euro; nel primo caso ci troviamo di fronte ad un modello da destinare ad utenti che non pretendono troppo, alla ricerca comunque di buone prestazioni complessive e fotografiche. Il Mi 9 è a tutti gli effetti un top di gamma mascherato nella fascia media da un prezzo basso, e sopratutto dalla presenza sul mercato da diversi mesi ormai.

Tutti gli altri sconti del volantino Expert possono essere raggiunti dalle pagine seguenti.