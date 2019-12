Dopo il Samsung Galaxy S10e, sembra che Samsung sia seriamente intenzionata a presentare diverse versioni Lite dei suoi dispositivi e infatti sappiamo che arriveranno presto i nuovi Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Note 10 Lite. Molti utenti staranno aspettando sicuramente con grande ansia l’arrivo di quest’ultimo modello, dato che si tratta della famosa serie Galaxy Note. E ora, grazie alle ultime indiscrezioni, abbiamo finalmente il design definitivo del futuro phablet dell’azienda.

Samsung Galaxy Note 10 Lite in arrivo con display flat e fotocamere quadrate?

Con l’avvicinarsi sempre più del suo arrivo ufficiale sul mercato, ecco che prontamente sono arrivate alcune nuove immagini stampa del phablet di Samsung grazie al noto portale WinFuture. Da queste immagini risalta subito all’occhio che questo terminale non avrà più il classico display edge-to-edge utilizzato fino ad ora dall’azienda sudcoreana. Lo schermo, infatti, sembra essere piatto come sull’attuale Samsung Galaxy S10e. Oltre a questo, le cornici sembrano molto ridotte ed è poi presente un piccolo foro al centro del pannello.

Ma le novità non finiscono qui. Un’altra differenza rispetto agli attuali Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus è la diversa disposizione dei sensori fotografici posteriori. Stando a queste nuove immagini, infatti, il futuro Samsung Galaxy Note 10 Lite seguirà le scelte stilistiche adottate sugli ultimi iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. I sensori fotografici (che qui saranno tre) verranno posti in una zona quadrata posta in alto sul lato sinistro della backcover. Ultima informazione che possiamo carpire da queste ultime novità riguarda le probabili colorazioni ufficiali del terminale. Queste dovrebbero essere Black, Red e Aura Glow.

Insomma, abbiamo quasi un quadro completo riguardo al design di questo nuovo terminale. Vedremo se arriveranno nuove informazioni prima del suo arrivo ufficiale che, secondo gli ultimi rumors, dovrebbe essere il prossimo 27 dicembre.