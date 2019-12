Da poche ore Samsung ha portato in veste ufficiale il suo nuovo smartphone entry-level Samsung Galaxy A01, ma a quanto pare a quest’ultimo si aggiungerà anche il nuovo Samsung Galaxy A21. Questo nuovo terminale è stato infatti il protagonista di alcune nuove indiscrezioni grazie ad alcuni renders trapelati in rete.

Samsung Galaxy A21: i renders ci svelano una tripla fotocamera

Grazie a questi nuovi renders, possiamo dare un primo sguardo a quello che sarà il prossimo smartphone del colosso sudcoreano. Sulla parte posteriore, possiamo notare come il futuro Samsung Galaxy A21 disporrà di una tripla fotocamera posteriore posta a semaforo sulla scocca. Questa è quindi una piccola differenza rispetto al suo predecessore che disponeva, invece, di una dual camera posteriore. Oltre ai sensori fotografici, la backcover ospiterà anche un sensore biometrico fisico per il riconoscimento delle impronte digitali.

Sembra che invece non ci saranno grossi cambiamenti sulla parte frontale del device. Dai nuovi renders, infatti, è emerso che a bordo del nuovo smartphone di Samsung ci sarà un Infinity-V Display, proprio come sul precedente Samsung Galaxy A20s. Non si conosce ancora nulla riguardo alla grandezza e alla risoluzione del display, ma ci aspettiamo almeno 6 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+.

Insomma, questo è quanto trapelato del futuro Samsung Galaxy A21. Vi ricordiamo che queste ultime settimane sono state molto intense per l’azienda. Quest’ultima ha infatti svelato da poco sul mercato mobile due dei nuovi smartphone della serie Galaxy A 2020, cioè i nuovi Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A71 e, come già accennato prima, è anche arrivato l’entry-level Samsung Galaxy A01.