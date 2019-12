Android: 6 giochi e app sono gratis sul Play Store di Google ma solo oggi

Il segreto di Android è quello di differenziarsi da qualsiasi altro sistema operativo proprio non andando a imporre i suoi aspetti fondamentali. Stiamo parlando infatti di una piattaforma estremamente volta alla personalizzazione più totale, la quale rappresenta uno degli aspetti per i quali gli utenti scelgono tale sistema operativo.

Il robottino verde è ormai famosa in tutto il mondo, ed è il numero di utenti a parlare per lui. Siamo infatti oltre 2,5 miliardi di persone nel mondo che utilizzano il sistema operativo di Google. Le attenzioni maggiori sono state poste sicuramente sul Play Store, nel quale esistono applicazioni, giochi ed altri contenuti in quantità davvero impressionante. Ogni mese poi arrivano nuovi titoli che rendono la situazione sempre più agevole per ogni tipologia di utente. In questo momento in tanti però aspettavano l’inizio della giornata proprio per scoprire quali fossero le app che i giochi a pagamento offerti gratis.

Android: solo per oggi arrivano sul Play Store ben 6 app e giochi a pagamento gratis, ecco il nostro elenco

Il mondo Android al lanciato anche oggi i suoi sconti sul suo Play Store, ecco infatti alcune app e giochi a pagamento offerte gratis. L’elenco porta 6 titoli che potete scaricare direttamente dai link collegati, ma fate presto per non restare a mani vuote. Ecco la lista: