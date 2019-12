YouTube è uno dei siti più visitati al mondo, anche se ultimamente è emerso che diversi utenti hanno riscontrato un grave problema che mira alla sicurezza degli stessi utilizzatori. Non solo possessori di smartphone Android, ma anche utenti Windows hanno lamentato di essere stati vittime di un virus che si annida tra i banner del noto servizio di streaming video e colpisce device e smartphone.

YouTube: il virus colpisce pc e smartphone

Il nome ufficiale del virus che si nasconde tra i codici dei banner pubblicitari presenti sul noto portale YouTube, è stato definito dagli esperti con il nome di “Scranos“. Stiamo parlando di un malware che si auto-installa nei pc delle vittime. Non risulta facile da riconoscere e richiede grande abilità nel disinstallarlo dopo che si è annidato tra le libraries del dispositivo.

Ad oggi tutti noi firmiamo digitalmente attraverso l’autenticazione a due fattori; con un virus del genere che va nei meandri del dispositivo e intacca i server e si diffonde partendo dal browser, ogni dato sensibile è in pericolo. Che sia Opera, Chrome, Firefox, Safari, Edge, il malware parte dai software per la navigazione e ruba di dati di accesso e le chiavi digitali dove sono contenute le password per le banche online o le informazioni sensibili.

Purtroppo non solo siti bancari, card prepagate e molto altro; anche i Social Network sono a rischio. Partendo dalle pubblicità online, i trojan seguono uno schema che li fa arrivare nelle profondità del s.o. in background, senza che l’utente si accorga di nulla. Fate attenzione a ciò che scaricate dal Web e se potete, non effettuate il download dai siti di dubbia provenienza e munitevi di un buon software antivirus per fronteggiare gli ultimi pericoli della rete.