Il volantino Trony ancora attivo in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale soddisfa appieno le richieste e le pretese dei consumatori italiani, portando con sé uno sconto di addirittura il 50% su ogni scontrino registrato.

Per chiarezza è importante ricordare che la campagna corrente è attiva solamente nei negozi e non sul sito ufficiale, le scorte non sono limitate, ma consigliamo al solito, dato il periodo che stiamo attraversando, di effettuare l’acquisto il prima possibile per evitare spiacevoli sorprese.

Se invece volete scoprire i migliori codici sconto Amazon e ricevere le offerte aggiornate di giorno in giorno, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: dominio spezzato con la nuova promozione del periodo

Il meccanismo che regola la corrente campagna promozionale non risulta essere innovativo o mai visto, tutto ha inizio con l’acquisto di una coppia di prodotti tra i tantissimi modelli inclusi nelle pagine del volantino (prestate attenzione, non sarà necessario raggiungere una spesa minima e non si potrà scegliere effettivamente ciò che si vuole).

Fatto questo, una volta giunti in cassa gli addetti provvederanno a scontarvi del 50% il meno caro della coppia, non potrete scegliere per quale ridurre il prezzo, ma dovrete necessariamente affidarvi al terminale che da listino risulta essere meno “dispendioso”.

Sebbene sia tutto molto chiaro, semplifichiamovi la vita con un semplice esempio: immaginando di aver acquistato una TV da 600 euro ed uno smartphone da 400 euro per un totale di 1000 euro, in cassa pagherete il dispositivo mobile solamente 200 euro per un complessivo quindi di 800 euro.