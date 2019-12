Google Maps ha aggiunto una nuova funzionalità che ti consente di cercare stazioni di ricarica per auto elettriche in base al tipo di spina con cui lavorano. Ora, quando cerchi un posto per caricare la tua auto, vedrai un’opzione per specificare i tappi esatti che stai cercando nella barra dei filtri direttamente sotto la casella di ricerca. Questi includono CHAdeMO, CCS, Type 2 o il tipo di spina proprietaria di Tesla. La nuova funzionalità è stata segnalata per la prima volta da Android Police.

La funzionalità dovrebbe rendere molto più facile trovare una stazione di ricarica che supporti lo standard specifico della tua auto, di cui ci sono alcune opzioni concorrenti. Nissan e Mitsubishi usano CHAdeMO, mentre case automobilistiche del calibro di Jaguar e BMW usano CCS, per esempio.

Dopo aver cercato i caricabatterie EV, puoi toccare l’opzione di menu per specificare quali spine sono supportate dal tuo veicolo. Puoi anche specificare quali spine sono utili per te utilizzando una nuova opzione “Impostazioni veicolo elettrico” nel menu Impostazioni dell’app.

La nuova funzione si basa sulla funzionalità di caricabatterie EV esistente di Google Maps, che è stata aggiunta per la prima volta nell’ottobre dello scorso anno . Quindi, ad aprile, Google ha aggiunto una funzione che mostra se una stazione di ricarica è attualmente in uso. In combinazione con le funzionalità di valutazione e recensione esistenti di Google Maps, la funzionalità dovrebbe rendere molto più facile trovare un caricabatterie che non sia occupato, che sia in buone condizioni e compatibile con la tua auto.

L’Android Police riferisce che la funzionalità è disponibile negli Stati Uniti e l’abbiamo rilevata anche nel Regno Unito nelle app iOS e Android di Google Maps. Tuttavia, la funzione non sembra essere disponibile ovunque dappertutto. Ad esempio, nonostante abbia elencato molte (ma non tutte) stazioni di ricarica ad Amsterdam, l’app per iOS non ci ha offerto un’opzione per filtrare per tipo di spina.