Stasera, SpaceX lancerà una delle sue ultime missioni dell’anno dalla Florida. Per questo volo, la compagnia proverà a recuperare il maggior numero possibile di pezzi del suo razzo dopo il decollo. Il razzo Falcon 9 che volerà oggi tenterà uno degli atterraggi distintivi di SpaceX dopo il lancio, colpendo una nave drone che galleggia nell’Oceano Atlantico. Successivamente, due delle barche modificate della compagnia proveranno a catturare il cono del razzo con reti giganti.

SpaceX: la prima volta che vengono recuperati così tanti pezzi dopo un lancio

Se tutto va bene, segnerà la prima volta che SpaceX ha recuperato così tante parti del suo veicolo dopo un lancio, catturandole tutte prima che colpissero l’oceano. Mentre SpaceX è stato abbastanza coerente con l’atterraggio dei suoi razzi dopo ogni volo, la società ha appena iniziato a vedere un certo successo nel catturare il cono del naso del razzo, noto anche come carenatura del carico utile. Ma SpaceX ha avuto la capacità di catturare solo una parte della carenatura dopo ogni volo. Questo potrebbe cambiare oggi.

La carenatura è la struttura bulbosa che si trova in cima al razzo per proteggere il carico utile del satellite durante la risalita nello spazio. Una volta che il veicolo ha superato la maggior parte dell’atmosfera terrestre, si rompe in due pezzi e ricade sulla Terra. In genere, questi pezzi del razzo vanno sprecati, qualcosa di cui Elon Musk, CEO di SpaceX, non era contento. “Immagina di avere $ 6 milioni in contanti in un pallet che vola in aria e che andrà a schiantarsi nell’oceano“, ha detto Musk una volta durante una conferenza stampa. “Proveresti a recuperarlo? Sì, lo faresti.“

Nel tentativo di salvare questi costosi pezzi di hardware, SpaceX ha acquistato una barca e l’ha dotata di una rete gigante per catturare metà della carenatura quando torna sulla Terra. Allo stesso tempo, SpaceX ha equipaggiato ogni metà della carenatura con i suoi piccoli propulsori e sistema di guida per aiutarli a navigare attraverso l’atmosfera del nostro pianeta. Hanno anche i loro paracadute per rallentare la caduta. Quando il tempo è giusto, la barca a rete può piombare sotto la carenatura discendente e prenderla prima che colpisca l’oceano.

Per una manciata di lanci recenti, SpaceX è stato in grado di catturare una delle metà della carenatura dopo il decollo, non entrambe.