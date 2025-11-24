Samsung Jet 95 Complete, l’aspirapolvere con molti accessori e motore Digital Inverter HexaJet – Recensione

Quando mi sono ritrovato a testare il Samsung Jet 95 Complete, l’ho fatto con una certa curiosità mista a scetticismo. Il mercato delle scope elettriche senza filo è ormai saturo di proposte, eppure Samsung continua a ritagliarsi uno spazio importante con la serie Jet, che negli ultimi anni ha dimostrato di poter competere con colossi come Dyson. Il modello, che ho avuto modo di utilizzare quotidianamente per diverse settimane, si posiziona come soluzione di fascia medio-alta, promettendo 210 watt di potenza aspirante e un’autonomia dichiarata fino a 120 minuti grazie alle due batterie in dotazione.

La prima impressione è stata quella di un prodotto che vuole dire la sua in un segmento complesso, dove l’ergonomia si scontra con le aspettative di potenza e dove la libertà del cordless deve fare i conti con i limiti intrinseci delle batterie. Samsung ha scelto di puntare su un design essenziale, quasi minimalista nella colorazione nera opaca, affidandosi a un sistema multiciclonico che promette efficienza nel filtraggio e maneggevolezza nell’uso quotidiano. Ho voluto andare oltre le promesse del marketing, testando il dispositivo in scenari reali: pavimenti in parquet, piastrelle, tappeti di diversa grammatura, angoli nascosti, divani e persino l’interno dell’automobile.

Quello che emerge non è un quadro del tutto univoco. Il Jet 95 Complete ha indubbiamente punti di forza significativi, ma presenta anche alcune criticità che meritano di essere discusse apertamente. La potenza di aspirazione è reale e apprezzabile, la dotazione di accessori è completa e le due batterie rappresentano un vantaggio concreto per chi deve pulire superfici ampie. D’altro canto, ho riscontrato problemi legati alla qualità costruttiva di alcuni componenti, alla gestione del contenitore raccoglipolvere e ad alcune scelte progettuali che lasciano perplessi. Nelle prossime sezioni, analizzerò ogni aspetto in dettaglio, cercando di fornire un quadro il più possibile obiettivo e utile per chi sta valutando l’acquisto di questa scopa elettrica. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon Italia oppure sul sito di Samsung Italia.

Unboxing

Aprire la confezione del Samsung Jet 95 Complete è un’esperienza che trasmette immediatamente la sensazione di trovarsi di fronte a un prodotto di fascia alta. La scatola è robusta e ben strutturata, con dimensioni importanti che testimoniano la ricchezza della dotazione. All’interno, ogni componente è alloggiato con cura in appositi scomparti sagomati, un’attenzione al dettaglio che evita danni durante il trasporto e facilita la prima identificazione degli elementi.

Il corpo motore principale emerge per primo, protetto da una pellicola trasparente che ne preserva la finitura. Accanto si trovano le due batterie agli ioni di litio da 2.200 mAh, già parzialmente cariche, pronte per un primo utilizzo immediato. La presenza di una doppia batteria è uno dei punti distintivi di questo modello e merita un plauso: Samsung ha compreso che l’autonomia rappresenta uno dei talloni d’Achille delle scope cordless e ha scelto di affrontare il problema alla radice, piuttosto che limitarsi a promesse di durata irrealistiche.

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La dotazione di accessori è generosa. Trovo la spazzola Slim LED+, caratterizzata da un profilo sottile e da un sistema di illuminazione frontale che promette di individuare la polvere negli angoli più bui. C’è poi la spazzola Dual, con doppio rullo progettato per adattarsi sia a pavimenti duri che a tappeti, e la mini spazzola Pet+, specifica per la rimozione di peli di animali da superfici imbottite. Completano la dotazione il tubo telescopico regolabile su quattro livelli, una lancia piatta per fessure, un accessorio flessibile in grado di piegarsi di 90 gradi per raggiungere zone sopraelevate, e la base di ricarica free-standing.

Proprio quest’ultima merita un’osservazione. La base è inclinata di 7 gradi, una soluzione che facilita l’aggancio e lo sgancio della scopa. La struttura è relativamente compatta, ma occupa comunque uno spazio fisso a pavimento. Per chi dispone di ripostigli o nicchie dedicate, questo non costituisce un problema; per chi invece vive in appartamenti più piccoli, potrebbe rappresentare un ingombro da considerare. Avrei preferito, in alternativa, un sistema di aggancio a muro come quello offerto da alcuni concorrenti, che permette di liberare spazio a terra. Durante l’unboxing, ho apprezzato anche il manuale d’uso multilingue, chiaro nelle illustrazioni e sufficientemente dettagliato nelle spiegazioni tecniche.

Materiali, costruzione e design

L’estetica del Samsung Jet 95 Complete segue una filosofia di design minimalista che punta sulla sobrietà. La colorazione nera opaca conferisce un aspetto professionale, lontano dai toni accesi o dai richiami cromati che caratterizzano altri marchi. Il corpo motore presenta linee pulite, senza spigoli eccessivi, e si presta bene a un’integrazione discreta nell’ambiente domestico. Il display LCD sul manico rappresenta un elemento di modernità, fornendo informazioni in tempo reale sull’autonomia residua, sul livello di potenza selezionato e su eventuali problemi rilevati dal sistema.

Tuttavia, quando si passa all’analisi tattile e alla valutazione dei materiali, emergono le prime perplessità. La plastica utilizzata per gran parte dei componenti, incluso il corpo principale e il contenitore raccoglipolvere, trasmette una sensazione di leggerezza eccessiva. Non si tratta solo di un’impressione soggettiva: durante le settimane di utilizzo ho notato come alcuni elementi tendano a flettersi sotto pressione, generando scricchiolii che non ispirano particolare fiducia nella durabilità a lungo termine. Il comparto plastiche, pur essendo funzionale, dà l’idea di un prodotto che ha subito tagli sulla qualità costruttiva per contenere i costi, e questo stride con il posizionamento premium dell’aspirapolvere.

Il tubo telescopico, realizzato in alluminio, rappresenta invece un punto di maggiore solidità. La regolazione su quattro livelli funziona in modo fluido e il meccanismo di bloccaggio appare sufficientemente robusto. Il peso complessivo del corpo scopa, dichiarato a 1,44 kg, è effettivamente contenuto e facilita la manovrabilità, soprattutto durante sessioni di pulizia prolungate. Ho apprezzato l’ergonomia del manico, che favorisce una presa naturale senza generare affaticamento al polso anche dopo venti o trenta minuti di utilizzo continuativo.

Le spazzole motorizzate, in particolare la Slim LED+, presentano una costruzione più accurata. Il rullo anti-groviglio è realizzato con una combinazione di setole in nylon e gomma, e la struttura della testina ruota agevolmente di 180 gradi, permettendo cambi di direzione rapidi. Tuttavia, anche qui ho notato che il sistema di aggancio e sgancio del rullo, pur essendo funzionale, non ha la precisione e la solidità che ci si aspetterebbe da un prodotto di questa fascia. Il meccanismo a click funziona, ma con un gioco meccanico che nel tempo potrebbe amplificarsi.

Un aspetto che mi ha sorpreso negativamente è l’assenza totale di illuminazione sul corpo principale. La spazzola Slim LED+ integra le luci frontali, ma quando si utilizzano altri accessori o si passa ad aspirare zone sopraelevate, ci si ritrova a operare completamente al buio se l’illuminazione ambientale è scarsa. Questa mancanza è particolarmente evidente quando si puliscono sotto i mobili o all’interno di automobili durante le ore serali.

Specifiche tecniche

Caratteristica Valore Modello Samsung Jet 95 Complete Tipo Aspirapolvere senza filo (cordless) Colore Nero opaco Potenza aspirante massima 210 W (modalità Jet) Potenza in ingresso 580 W Motore Digital Inverter HexaJet (135.000 giri/min) Sistema ciclonico Multi Cyclone con 9 vortici e 27 ingressi Capacità contenitore 0,8 litri Tipo contenitore Senza sacchetto, completamente lavabile Sistema filtraggio Multistrato a 5 livelli (efficienza 99,999%) Tecnologia batteria Ioni di litio Capacità batteria 2.200 mAh per batteria Numero batterie incluse 2 Autonomia dichiarata Fino a 120 minuti totali (60 min per batteria in modalità Min) Tempo di ricarica 3,5 ore (0-100%) Peso corpo scopa 1,44 kg Peso totale con accessori Circa 2,8 kg Display LCD con indicatore autonomia, modalità e diagnostica Livelli di potenza 4 (Min, Mid, Max, Jet) Tubo telescopico Regolabile su 4 livelli Emissione acustica 86 dB Certificazioni Allergy UK (British Allergy Foundation) Standard di test IEC 62885-2, IEC 60335-1 Garanzia motore 10 anni sui componenti Garanzia batteria 2 anni (sostituibile se < 500 cicli e > 70% capacità) Dimensioni prodotto 250 x 202 x 930 mm Dimensioni imballo 376 x 272 x 778 mm

Hardware

Il cuore pulsante del Samsung Jet 95 Complete è rappresentato dal motore Digital Inverter HexaJet, un componente che racchiude buona parte dell’innovazione tecnologica di questo modello. Samsung dichiara che questo motore, nonostante le dimensioni contenute e un peso di soli 109 grammi (quasi la metà rispetto ai motori della generazione precedente), è in grado di raggiungere i 135.000 giri al minuto, generando una potenza di ingresso di 580 watt e una forza aspirante di 210 watt in modalità massima.

Il design aerodinamico del motore è pensato per ottimizzare il flusso d’aria, riducendo le turbolenze interne e massimizzando l’efficienza energetica. La struttura è racchiusa all’interno del corpo principale, posizionata strategicamente per equilibrare il peso e facilitare la manovrabilità. Samsung offre una garanzia di 10 anni sui componenti del motore, un elemento che testimonia la fiducia dell’azienda nella durabilità del sistema, anche se questa garanzia esclude i costi di manodopera e si applica solo ai modelli venduti dal 2023 in poi.

Il sistema Multi Cyclone costituisce il secondo pilastro hardware dell’aspirapolvere. A differenza dei sistemi ciclonici più semplici, questa tecnologia sfrutta 9 vortici indipendenti dotati di 27 ingressi d’aria, creando un percorso complesso che separa le particelle di polvere per dimensione e peso. Le particelle più grossolane vengono catturate da un filtro ciclonico e da una griglia in maglia metallica nella prima fase, mentre quelle più sottili vengono trattenute da un micro-filtro e da un filtro ultra-fine specifico per polveri con dimensioni comprese tra 0,5 e 4,2 micrometri. Il risultato è un’efficienza di filtrazione dichiarata del 99,999%, certificata secondo lo standard IEC 62885-2.

Le due batterie agli ioni di litio rappresentano uno degli elementi distintivi del Jet 95 Complete. Ciascuna batteria ha una capacità di 2.200 mAh e garantisce, secondo Samsung, fino a 60 minuti di autonomia in modalità minima con accessori non motorizzati. In condizioni di utilizzo reale, con spazzole motorizzate e modalità di potenza media, l’autonomia si riduce notevolmente, attestandosi intorno ai 25-30 minuti per batteria. Questo significa che, nella pratica quotidiana, si dispone di circa un’ora complessiva di lavoro, sufficiente per pulire appartamenti di medie dimensioni ma non particolarmente generosa se confrontata con le aspettative generate dalla cifra di 120 minuti.

La tecnologia delle batterie prevede un sistema di gestione intelligente che preserva la capacità nel tempo. Samsung dichiara che le batterie mantengono il 70% delle prestazioni iniziali anche dopo 500 cicli completi di carica e scarica, un dato rassicurante per quanto riguarda la longevità. La garanzia di 2 anni sulle batterie copre la sostituzione gratuita se utilizzate per meno di 500 cicli e se la durata residua è superiore al 70%, un dettaglio che protegge l’utente da eventuali difetti di fabbricazione precoci.

Un aspetto meno brillante riguarda il sistema di aggancio e comunicazione tra batteria e corpo motore. Il connettore, pur essendo funzionale, presenta una certa fragilità meccanica. Durante le numerose operazioni di sostituzione della batteria, ho notato come il meccanismo a scatto richieda una pressione specifica per garantire un contatto elettrico stabile, e una leggera imprecisione nell’inserimento può causare interruzioni nell’alimentazione.

Prestazioni e autonomia

Valutare le prestazioni di un aspirapolvere senza filo significa affrontare un equilibrio complesso tra potenza, autonomia e versatilità. Il Samsung Jet 95 Complete dichiara 210 watt di forza aspirante in modalità Jet, un valore che sulla carta compete con i top di gamma del settore, inclusi i modelli Dyson della serie V15 che si attestano intorno ai 230 watt. Nella pratica quotidiana, ho constatato che questa potenza è effettivamente presente e percepibile, soprattutto quando si lavora su superfici dure o tappeti a pelo corto.

In modalità Jet, la massima potenza disponibile, l’aspirapolvere gestisce con disinvoltura briciole, polvere fine, capelli e persino piccoli detriti come granelli di sabbia o lettiera per gatti. Su parquet e piastrelle, la spazzola Slim LED+ scivola fluidamente, raccogliendo la sporcizia con una o due passate al massimo. Su tappeti a pelo medio, l’efficacia rimane elevata, anche se occorre rallentare leggermente il passaggio per permettere al rullo di lavorare in profondità. La modalità Jet, tuttavia, consuma energia in modo vorace: l’autonomia si riduce drasticamente a circa 12-15 minuti per batteria, rendendo questa impostazione adatta solo a interventi rapidi e mirati.

Passando alla modalità Mid, che rappresenta il compromesso più ragionevole per l’uso quotidiano, la potenza aspirante rimane soddisfacente per la maggior parte delle situazioni domestiche, mentre l’autonomia si estende a circa 25-30 minuti per batteria. Questa è l’impostazione che ho utilizzato più frequentemente, trovandola adeguata per pulire appartamenti di 70-80 metri quadrati in un’unica sessione, utilizzando entrambe le batterie. La modalità Min, la più parsimoniosa, offre un’autonomia teorica vicina ai 60 minuti dichiarati, ma con una riduzione percettibile della capacità di aspirazione, specialmente su tappeti o in presenza di sporco ostinato.

Un aspetto critico riguarda proprio la gestione dell’autonomia. La batteria tende a esaurirsi più rapidamente di quanto le cifre ufficiali lascerebbero intendere, soprattutto quando si utilizzano le spazzole motorizzate più energivore, come la Dual o la Pet+. Ho riscontrato che, partendo con una batteria completamente carica e operando in modalità Mid su un mix di pavimenti duri e tappeti, l’indicatore di autonomia cala in modo non del tutto lineare, con accelerazioni nella fase finale che possono cogliere di sorpresa. La presenza di una seconda batteria mitiga parzialmente questo limite, ma non lo elimina: chi deve pulire abitazioni ampie o effettuare sessioni di pulizia profonda dovrà pianificare pause per la ricarica o accettare di completare il lavoro in più giorni.

La modalità di ricarica richiede circa 3,5 ore per riportare una batteria completamente scarica al 100%. Si tratta di un tempo nella media per questa categoria di prodotti, anche se alcuni concorrenti offrono sistemi di ricarica rapida che permettono di ottenere una carica parziale in tempi più brevi. La base di ricarica free-standing consente di ricaricare la batteria installata sull’aspirapolvere, mentre la seconda batteria può essere ricaricata separatamente tramite un apposito kit incluso nella confezione, una soluzione comoda che permette di avere sempre una batteria pronta all’uso.

La rumorosità dichiarata di 86 decibel in modalità massima è in linea con gli standard di categoria, ma risulta comunque fastidiosa durante sessioni prolungate. In modalità Min e Mid, il livello sonoro si riduce sensibilmente, rendendo possibile l’utilizzo anche in presenza di altre persone senza creare eccessivo disturbo. Il tipo di rumore emesso è un fischio acuto tipico dei motori ad alta velocità, meno invasivo rispetto al rombo profondo degli aspirapolvere tradizionali a traino, ma comunque percettibile.

Test

Per valutare il Samsung Jet 95 Complete in condizioni realistiche, ho strutturato una serie di test che simulano gli scenari d’uso più comuni in un contesto domestico. L’obiettivo era verificare non solo l’efficacia aspirante dichiarata, ma anche la praticità d’uso, la gestione degli accessori e le eventuali criticità emerse durante l’utilizzo quotidiano prolungato.

Test su pavimenti duri: ho iniziato testando l’aspirapolvere su un pavimento in gres porcellanato di circa 40 metri quadrati, contaminato intenzionalmente con farina, briciole di pane, capelli e polvere accumulata negli angoli. Utilizzando la spazzola Slim LED+ in modalità Mid, il dispositivo ha raccolto la quasi totalità dello sporco in una singola passata, con solo alcune tracce residue di farina negli interstizi tra le piastrelle, risolte con una seconda passata. Il sistema LED integrato nella spazzola si è rivelato effettivamente utile per individuare accumuli di polvere sotto i mobili e lungo i battiscopa, zone che altrimenti sarebbero state trascurate.

Test su parquet: il pavimento in legno di rovere oliato ha rappresentato un banco di prova più delicato. La spazzola Slim ha lavorato bene, senza graffiare la superficie e garantendo un’aspirazione efficace. Tuttavia, ho notato che il rullo tende ad accumulare capelli e fili sottili, che periodicamente si avvolgono attorno all’asse centrale. Nonostante Samsung pubblicizzi un sistema anti-groviglio che riduce dell’80% l’aggrovigliamento rispetto ai modelli precedenti, nella pratica questo fenomeno si verifica comunque, richiedendo interventi di pulizia manuale ogni tre o quattro utilizzi.

Test su tappeti a pelo corto e medio: su un tappeto sintetico a pelo corto di 2×3 metri, ho distribuito sale fino, riso e briciole di biscotti secchi. In modalità Jet, il Jet 95 Complete ha dimostrato una forza aspirante impressionante, raccogliendo tutto il materiale in due passate. Su un tappeto a pelo più lungo, di tipo berbero, l’efficacia è rimasta elevata, anche se la spazzola Dual ha faticato leggermente con i chicchi di riso incastrati in profondità nel tessuto, richiedendo passaggi più lenti e ripetuti. La capacità di adattarsi a superfici diverse è buona, ma non eccezionale: il dispositivo non dispone di un sistema di regolazione automatica dell’altezza, quindi tutto dipende dalla pressione applicata manualmente dall’utente.

Test su superfici imbottite: ho utilizzato la mini spazzola Pet+ su un divano in tessuto misto cotone-poliestere, precedentemente cosparso di peli sintetici per simulare la presenza di animali domestici. Questo accessorio, dotato di un inserto a V che dovrebbe tagliare i peli in pezzi più piccoli, ha funzionato discretamente, rimuovendo circa l’80% del materiale. Tuttavia, il sistema grinder autopulente non è risultato così efficiente come sperato: dopo pochi minuti di utilizzo, ho dovuto interrompere per rimuovere manualmente alcuni accumuli di peli che bloccavano parzialmente il meccanismo.

Test in automobile: pulire l’interno di un’auto rappresenta sempre una sfida per le scope cordless, a causa degli spazi ristretti, degli angoli difficili e della varietà di superfici. Ho utilizzato l’accessorio flessibile a 90 gradi per raggiungere sotto i sedili e la lancia piatta per le fessure tra i cuscini. L’autonomia di una singola batteria in modalità Mid (circa 25 minuti) è stata sufficiente per completare la pulizia di un’utilitaria a cinque porte, ma senza margini per errori o passaggi multipli. La mancanza di illuminazione sugli accessori diversi dalla spazzola principale si è fatta sentire, costringendomi a lavorare praticamente alla cieca nelle zone più buie dell’abitacolo.

Test limite – stress da utilizzo continuativo: ho voluto verificare il comportamento del dispositivo durante una sessione di pulizia intensiva di un’abitazione su due livelli, per un totale di circa 120 metri quadrati tra pavimenti duri, scale e tappeti. Utilizzando entrambe le batterie in modalità Mid e alternando tra le diverse spazzole, sono riuscito a completare il lavoro in circa 50 minuti netti di aspirazione effettiva. Durante questa sessione, ho notato un lieve surriscaldamento del corpo motore, percepibile al tatto ma non allarmante, e un progressivo calo di prestazioni nell’ultima fase, quando la seconda batteria si avvicinava all’esaurimento. Il contenitore da 0,8 litri si è riempito circa a tre quarti, richiedendo lo svuotamento prima di concludere.

Metodologia e limiti: è importante sottolineare che questi test, pur essendo condotti con rigore, non possono sostituire prove di laboratorio standardizzate. Le variabili ambientali, la soggettività nella valutazione e le differenze nei tipi di sporco utilizzato influenzano i risultati. Quello che ho cercato di fare è simulare condizioni d’uso realistiche, quelle che un utente medio potrebbe incontrare nella propria abitazione, per fornire un’indicazione pratica delle capacità del Samsung Jet 95 Complete.

Approfondimenti

Sistema di filtraggio e qualità dell’aria

Il Samsung Jet 95 Complete implementa un sistema di filtraggio multistrato che Samsung definisce efficace al 99,999% nella cattura di particelle fini. La struttura prevede cinque livelli di separazione: un primo filtro ciclonico che blocca le particelle più grossolane, una griglia in maglia metallica, il sistema Multi Cyclone con i suoi nove vortici, un micro-filtro e infine un filtro ultra-fine specifico per polveri microscopiche. Questa architettura è certificata da Allergy UK, il marchio della British Allergy Foundation, che attesta la capacità del dispositivo di ridurre l’esposizione ad allergeni derivanti da acari della polvere, cani, gatti e pollini.

Durante i test, ho prestato particolare attenzione all’aria espulsa dall’aspirapolvere, un aspetto cruciale per chi soffre di allergie o sensibilità respiratorie. Rispetto ad aspirapolvere meno sofisticati, il Jet 95 non emette odori sgradevoli né polvere visibile durante l’utilizzo, segno che il sistema di filtraggio svolge efficacemente il proprio compito. Tuttavia, è fondamentale mantenere i filtri puliti: Samsung raccomanda di lavare sotto acqua corrente il contenitore raccoglipolvere e i filtri ciclonicialmeno ogni tre mesi, e di sostituire il filtro ultra-fine annualmente per preservare l’efficienza.

Gestione del contenitore e svuotamento

Uno degli aspetti più critici che ho riscontrato riguarda proprio il sistema di svuotamento del contenitore raccoglipolvere da 0,8 litri. Samsung pubblicizza un meccanismo semplificato che permetterebbe di rimuovere il contenitore con un solo click, senza nemmeno staccare il tubo dal corpo scopa. Nella teoria è così, ma nella pratica l’operazione si rivela meno intuitiva e più scomoda di quanto mi aspettassi.

Il vero problema emerge quando si deve effettivamente svuotare la polvere raccolta. Il contenitore si apre premendo un pulsante laterale, ma l’apertura non è immediata e richiede di forzare leggermente il coperchio con le dita. Soprattutto, per rimuovere completamente la polvere accumulata, è necessario smontare il sistema multiciclonico interno, operazione che espone inevitabilmente l’utente a nuvole di polvere fine. Non esiste un sistema di compattazione o di scarico igienico come quello presente nei modelli Bespoke Jet di fascia superiore, dotati della Clean Station che aspira automaticamente il contenuto in un sacchetto sigillato.

Ho trovato questa procedura particolarmente fastidiosa, soprattutto considerando che il contenitore va svuotato frequentemente se si effettuano pulizie profonde. La capacità di 0,8 litri potrebbe sembrare adeguata sulla carta, ma si riempie sorprendentemente in fretta quando si aspira polvere fine, capelli o detriti voluminosi come foglie secche. In media, durante le pulizie settimanali di un appartamento di circa 70 metri quadrati, ho dovuto svuotare il contenitore una volta a metà sessione e una seconda volta al termine, con tutti i disagi connessi.

Ergonomia e maneggevolezza

Il peso contenuto di 1,44 kg del corpo scopa rappresenta indubbiamente un vantaggio in termini di maneggevolezza. Durante sessioni di pulizia prolungate, ho apprezzato la possibilità di sollevare l’aspirapolvere con una sola mano per pulire mensole, davanzali o la parte superiore degli armadi, senza avvertire un affaticamento eccessivo al polso o al braccio. La distribuzione del peso è ben bilanciata, con il motore posizionato in modo da non creare squilibri eccessivi verso la parte posteriore o anteriore.

Il manico ergonomico presenta un’impugnatura soft-touch che migliora il grip, anche quando le mani sono leggermente umide. I pulsanti di controllo sono posizionati in modo ragionevolmente accessibile, anche se avrei preferito un trigger continuo piuttosto che un pulsante a pressione, soluzione che avrebbe ridotto lo sforzo durante l’utilizzo prolungato. Il tubo telescopico regolabile su quattro livelli permette di adattare l’altezza della scopa alla propria statura, un dettaglio importante per chi soffre di problemi alla schiena o per famiglie con persone di altezze diverse.

Le spazzole motorizzate ruotano agilmente di 180 gradi, facilitando i cambi di direzione e permettendo di aggirare ostacoli come gambe di sedie o mobili con una certa naturalezza. Tuttavia, la testina non è particolarmente bassa, quindi penetrare sotto divani o letti con altezze ridotte richiede di inclinare l’aspirapolvere in modo accentuato, perdendo parte dell’efficacia aspirante.

Illuminazione e visibilità

La spazzola Slim LED+ integra un sistema di illuminazione frontale che dovrebbe facilitare l’individuazione della polvere in zone poco illuminate. In teoria, l’idea è valida: i LED bianchi proiettano un fascio di luce radente sul pavimento, evidenziando particelle che altrimenti rimarrebbero invisibili. Nella pratica, l’efficacia di questo sistema è limitata. L’intensità luminosa è sufficiente in ambienti molto bui, ma diventa quasi impercettibile in presenza di luce naturale o artificiale moderata.

Ciò che davvero manca è un’illuminazione generale sul corpo dell’aspirapolvere o sugli accessori alternativi. Quando si utilizza la lancia piatta per fessure o l’accessorio flessibile, ci si ritrova a lavorare completamente al buio se l’ambiente non è perfettamente illuminato. Questo limita l’utilizzo dell’aspirapolvere in orari serali o in ambienti come ripostigli, garage o l’interno di automobili, costringendo a ricorrere a fonti di luce esterne come torce o smartphone.

Versatilità degli accessori

La dotazione di accessori del Jet 95 Complete è generosa e copre la maggior parte delle esigenze domestiche. La spazzola Dual, con il suo doppio rullo in setole di nylon e gomma, si comporta egregiamente sia su pavimenti duri che su tappeti a pelo corto, anche se su superfici particolarmente delicate come parquet non trattati occorre prestare attenzione per evitare micro-graffi. Il sistema di rotazione a 4.000 giri al minuto garantisce una pulizia profonda, ma il meccanismo tende ad accumulare sporco che richiede pulizia periodica.

La mini spazzola Pet+ è specificamente progettata per la rimozione di peli di animali da superfici imbottite. L’inserto a V e il grinder autopulente promettono di tagliare i peli in pezzi più piccoli, facilitandone l’aspirazione. Nei test, questa spazzola ha funzionato discretamente su divani e cuscini, ma non eccezionalmente. Il meccanismo autopulente richiede comunque interventi manuali frequenti per rimuovere accumuli ostinati, e la resa complessiva non è paragonabile a quella di accessori dedicati più evoluti presenti in modelli concorrenti di fascia alta.

L’accessorio flessibile a 90 gradi è utile per raggiungere zone sopraelevate come la parte superiore di armadi, mensole o lampadari. La flessibilità meccanica funziona bene, mantenendo la potenza aspirante anche in posizione piegata. Tuttavia, la rigidità del meccanismo richiede una certa forza per piegarlo e mantenerlo in posizione, e dopo alcuni utilizzi ho notato un leggero allentamento della tenuta, che potrebbe peggiorare nel tempo.

La lancia piatta per fessure è un accessorio standard ma indispensabile, efficace per pulire tra i cuscini del divano, lungo i battiscopa o negli angoli stretti. Nulla di innovativo, ma funzionale. Nel complesso, gli accessori coprono bene lo spettro di situazioni tipiche, anche se la qualità costruttiva non è sempre all’altezza delle aspettative.

Confronto con i competitor

Per comprendere appieno il posizionamento del Samsung Jet 95 Complete, è inevitabile confrontarlo con i principali concorrenti, in particolare i modelli Dyson della serie V, che rappresentano da anni il punto di riferimento nel settore delle scope cordless premium. Il Dyson V15 Detect, lanciato a un prezzo simile, offre una potenza aspirante leggermente superiore (230 W contro 210 W) e un sistema di rilevamento laser più sofisticato, che evidenzia in modo più chiaro la polvere microscopica.

Tuttavia, il Jet 95 ha alcuni vantaggi competitivi. La presenza di due batterie incluse nella confezione è un elemento distintivo che Dyson non offre nei suoi bundle standard, costringendo chi acquista un V15 a comprare batterie aggiuntive separatamente a prezzi elevati. Il peso del corpo scopa Samsung (1,44 kg) è leggermente inferiore a quello del Dyson V15 (circa 1,9 kg), un dettaglio che si fa sentire durante utilizzi prolungati.

Sul fronte della capacità del contenitore, il Samsung offre 0,8 litri contro i 0,77 litri del Dyson, una differenza marginale che non cambia sostanzialmente l’esperienza d’uso. Entrambi i modelli utilizzano sistemi di filtraggio multistrato con efficienza comparabile, anche se Dyson vanta una maggiore esperienza e reputazione consolidata in questo ambito. La rumorosità è simile, con entrambi i dispositivi che superano gli 85 decibel in modalità massima.

Un punto a sfavore del Samsung riguarda la qualità percepita dei materiali: il Dyson V15, pur costando di più, trasmette una sensazione di maggiore solidità costruttiva, con plastiche più robuste e meccanismi di aggancio/sgancio più precisi. Anche il sistema di svuotamento igienico del Dyson, che permette di scaricare il contenuto senza contatto diretto con la polvere, è nettamente superiore a quello del Jet 95.

Confrontando invece con altri competitor come Shark o Tineco, il Samsung si posiziona come soluzione intermedia: più economico dei top di gamma Dyson, ma generalmente più costoso delle alternative emergenti che offrono specifiche tecniche comparabili a prezzi inferiori.

Manutenzione e cura nel tempo

Mantenere efficiente il Samsung Jet 95 Complete richiede attenzioni periodiche che non possono essere trascurate. Samsung raccomanda di lavare sotto acqua corrente il contenitore raccoglipolvere, i filtri ciclonicie la griglia in maglia metallica ogni tre mesi circa, o più frequentemente se si aspira polvere particolarmente fine o in presenza di animali domestici. Questa operazione è semplice ma richiede tempo: dopo il lavaggio, i componenti devono asciugare completamente prima di essere rimontati, processo che può richiedere 24-48 ore a seconda dell’umidità ambientale.

Il filtro ultra-fine, quello che cattura le particelle più microscopiche, non è lavabile e deve essere sostituito annualmente. Il costo di questo ricambio si aggira intorno ai 20-30 euro, una spesa accessoria da considerare nel budget complessivo. Le spazzole motorizzate richiedono pulizia regolare per rimuovere capelli e fili avvolti attorno ai rulli. Samsung ha implementato un sistema anti-groviglio che dovrebbe ridurre questo fenomeno, ma nella pratica l’accumulo si verifica comunque, richiedendo interventi manuali ogni tre o quattro utilizzi.

La batteria, pur essendo coperta da garanzia per due anni e progettata per mantenere il 70% della capacità dopo 500 cicli, è soggetta a naturale degrado. Un ciclo completo è definito come l’utilizzo totale della batteria da 100% a 0%. Considerando un utilizzo medio di due o tre cicli settimanali, si raggiungono i 500 cicli in circa due anni, dopo i quali è ragionevole aspettarsi una riduzione percettibile dell’autonomia. Le batterie di ricambio non sono economiche, con prezzi che possono superare i 50 euro per unità.

Rumorosità e comfort acustico

Con i suoi 86 decibel dichiarati in modalità Jet, il Samsung Jet 95 Complete si colloca nella fascia medio-alta di rumorosità per questa categoria di prodotti. In pratica, si tratta di un livello paragonabile a quello di un frullatore o di un asciugacapelli a media potenza: udibile e potenzialmente fastidioso, ma non insostenibile. La tipologia di rumore emesso è un fischio acuto e continuo, prodotto dalla rotazione ad alta velocità del motore Digital Inverter, differente dal rombo profondo tipico degli aspirapolvere a traino tradizionali.

Nelle modalità Mid e Min, la rumorosità si riduce sensibilmente, attestandosi su livelli più tollerabili che permettono di aspirare senza creare eccessivo disturbo ad altre persone presenti nell’ambiente o ai vicini in appartamenti con scarso isolamento acustico. Tuttavia, anche in modalità ridotta, il dispositivo non può essere definito silenzioso. Durante utilizzi serali o nelle prime ore del mattino, il rumore può risultare invasivo, soprattutto in contesti abitativi dove la quiete è valorizzata.

Un aspetto positivo riguarda l’assenza di vibrazioni eccessive. Il motore, pur girando a 135.000 giri al minuto, è ben bilanciato e non trasmette oscillazioni fastidiose al manico, contribuendo al comfort complessivo durante l’utilizzo.

Sostenibilità e impatto ambientale

L’impiego di batterie agli ioni di litio, pur essendo lo standard per dispositivi cordless, solleva questioni legate alla sostenibilità ambientale. La produzione di batterie richiede estrazione di litio, cobalto e altri materiali con impatti ecologici significativi. Samsung offre un programma di riciclo per le batterie esauste, ma la responsabilità ricade sull’utente nel consegnare correttamente i componenti a fine vita presso centri di raccolta autorizzati.

Il design dell’aspirapolvere prevede componenti lavabili e riutilizzabili, eliminando la necessità di sacchetti usa e getta, un punto a favore rispetto ai sistemi tradizionali. Tuttavia, la sostituzione periodica del filtro ultra-fine genera comunque un rifiuto che va smaltito. La durabilità complessiva del prodotto dipenderà molto dalla qualità dei materiali: le plastiche relativamente fragili potrebbero non garantire una vita operativa paragonabile a quella di competitor con costruzione più robusta, portando potenzialmente a sostituzioni premature dell’intero dispositivo.

Display LCD e interfaccia utente

Il display LCD montato sul manico rappresenta un elemento di modernità che facilita la gestione dell’aspirapolvere. Le informazioni visualizzate includono l’autonomia residua espressa in minuti, il livello di potenza selezionato (Min, Mid, Max o Jet) e icone di diagnostica che segnalano eventuali problemi come ostruzioni nei condotti, necessità di pulizia dei filtri o anomalie nel funzionamento della batteria.

La leggibilità del display è discreta: le icone sono sufficientemente grandi e contrastate, anche se in condizioni di forte luce solare diretta possono risultare meno evidenti. L’aggiornamento delle informazioni avviene in tempo reale, permettendo di monitorare costantemente lo stato del dispositivo. Un limite che ho riscontrato riguarda l’indicatore di autonomia residua, che non è sempre preciso e tende a scendere in modo non lineare, con improvvisi cali percentuali negli ultimi minuti di utilizzo che possono cogliere di sorpresa.

L’interfaccia complessiva è intuitiva e non richiede consultazioni frequenti del manuale. I messaggi di diagnostica sono accompagnati da icone autoesplicative, anche se sarebbe stato utile un sistema più dettagliato di codici errore per facilitare interventi di risoluzione dei problemi da parte dell’utente.

Base di ricarica e stoccaggio

La base di ricarica free-standing del Jet 95 Complete rappresenta una soluzione comoda ma non priva di limiti. La struttura è inclinata di 7 gradi, una scelta progettuale che facilita l’aggancio e lo sgancio dell’aspirapolvere: basta avvicinare il dispositivo alla base e la gravità fa gran parte del lavoro di inserimento. Questo sistema è indubbiamente più pratico rispetto agli agganci a muro che richiedono allineamenti precisi.

Tuttavia, la base occupa uno spazio fisso a pavimento, con dimensioni non trascurabili (circa 25×20 cm di base e 93 cm di altezza una volta inserita la scopa). Per chi vive in appartamenti piccoli o non dispone di ripostigli dedicati, questo ingombro può rappresentare un problema. La base include anche un supporto per riporre alcuni accessori, ma la capacità è limitata e non tutti i componenti forniti possono essere agganciati contemporaneamente, costringendo a trovare soluzioni alternative di stoccaggio.

La ricarica avviene collegando la base all’alimentazione elettrica tramite un cavo di lunghezza standard (circa 1,5 metri). Non è previsto un sistema di avvolgimento del cavo, quindi va trovata una collocazione che tenga conto anche della vicinanza a una presa elettrica. Il kit di ricarica separato per la seconda batteria aggiunge flessibilità, permettendo di ricaricare una batteria mentre l’altra è in uso, ma occupa ulteriore spazio.

Adattabilità a diverse superfici

Il Samsung Jet 95 Complete si comporta in modo variabile a seconda della superficie trattata. Su pavimenti duri come piastrelle, marmo o gres porcellanato, le prestazioni sono eccellenti: la spazzola scivola fluidamente, la potenza aspirante è più che sufficiente e la raccolta di polvere e detriti avviene con efficacia. Su parquet e laminati, l’aspirazione rimane efficace, anche se occorre prestare attenzione a non esercitare pressioni eccessive che potrebbero causare micro-graffi, soprattutto su legni non trattati o con finiture delicate.

I tappeti a pelo corto vengono gestiti bene, con la spazzola Dual che penetra nelle fibre e rimuove polvere e sporco accumulato. Su tappeti a pelo lungo o di tipo berbero, l’efficacia si riduce leggermente: il dispositivo fatica a estrarre detriti incastrati in profondità e richiede passaggi multipli più lenti. Non è presente un sistema di regolazione automatica dell’altezza della spazzola, quindi l’adattamento dipende interamente dalla pressione manuale applicata dall’utente.

Su moquette, le prestazioni sono meno brillanti. La spazzola tende a rimanere ancorata alla superficie, richiedendo uno sforzo maggiore per spingerla avanti. Questo non significa che sia inefficace, ma l’esperienza d’uso è meno scorrevole rispetto a quanto accade su superfici dure. Per pulire divani, poltrone e materassi, la mini spazzola Pet+ fornisce risultati accettabili, anche se non eccezionali, richiedendo più tempo e pazienza rispetto a quanto promesso dalla pubblicità.

Connettività e aggiornamenti

Come accennato, il Samsung Jet 95 Complete non offre connettività Wi-Fi né integrazione con applicazioni smartphone. Questa scelta, che alcuni potrebbero percepire come una limitazione, è in realtà coerente con la natura del prodotto. A differenza di un robot aspirapolvere, che beneficia enormemente di programmazioni, mappature e controllo remoto, una scopa manuale viene utilizzata in modo diretto e immediato, rendendo superflua una gestione via app.

L’assenza di connettività significa anche assenza di aggiornamenti firmware. Il software embedded nel dispositivo, che gestisce le modalità di potenza e la diagnostica, rimane invariato per tutta la vita del prodotto. Questo elimina potenziali problemi legati a bug software o incompatibilità con aggiornamenti di sistema operativo, garantendo una certa stabilità operativa nel tempo. D’altro canto, eventuali miglioramenti o ottimizzazioni sviluppati successivamente al lancio non potranno essere implementati sui dispositivi già venduti.

Garanzie e supporto post-vendita

Samsung offre una struttura di garanzie articolata sul Jet 95 Complete. Il motore Digital Inverter è coperto da una garanzia estesa di 10 anni sui componenti, escludendo però i costi di manodopera, un dettaglio da tenere presente. Questa garanzia si applica solo ai modelli venduti a partire da gennaio 2023 e richiede la registrazione del prodotto sul sito Samsung entro un periodo specificato dall’acquisto.

Le batterie sono coperte da una garanzia di 2 anni, limitata alla sostituzione gratuita in caso di difetti di fabbricazione e solo se utilizzate per meno di 500 cicli con una capacità residua superiore al 70%. Nella pratica, dimostrare il numero di cicli effettuati e la capacità residua può rivelarsi complesso per l’utente medio, potenzialmente generando contenziosi con il servizio assistenza.

Il supporto post-vendita Samsung è generalmente affidabile, con centri assistenza presenti sul territorio italiano e un servizio clienti accessibile via telefono e chat online. I tempi di riparazione e la disponibilità di ricambi sono nella media del settore, anche se alcuni componenti specifici, come le spazzole motorizzate o le batterie, possono richiedere attese più lunghe in caso di necessità di sostituzione.

Rapporto qualità-prezzo nel contesto attuale

Valutare il rapporto qualità-prezzo di un prodotto richiede di contestualizzarlo nel mercato di riferimento. Il Samsung Jet 95 Complete si posiziona in una fascia di prezzo che oscilla, a seconda delle promozioni, tra i 400 e i 500 euro. A questo livello, si trova a competere direttamente con i Dyson della serie V11 e V12, oltre che con modelli di brand emergenti come Shark, Tineco o Xiaomi che offrono specifiche tecniche simili a prezzi talvolta più aggressivi.

Rispetto ai Dyson, il Samsung offre il vantaggio della doppia batteria inclusa, elemento che nei prodotti concorrenti comporta una spesa aggiuntiva di 60-80 euro per unità. Questo rende il bundle complessivo più competitivo, soprattutto per chi necessita di autonomia estesa. La potenza aspirante di 210 W è sostanzialmente allineata a quella dei competitor di fascia alta, e il peso contenuto rappresenta un ulteriore punto a favore.

Tuttavia, le criticità legate alla qualità costruttiva, al sistema di svuotamento scomodo e alla mancanza di alcuni dettagli funzionali pesano sulla valutazione complessiva. Un aspirapolvere è un investimento che dovrebbe durare almeno cinque o sei anni, e le plastiche fragili del Jet 95 non ispirano particolare fiducia sulla longevità del prodotto. In questo contesto, spendere 100-150 euro in più per un Dyson potrebbe garantire una maggiore tranquillità, anche se a scapito del costo iniziale più elevato.

Funzionalità

Oltre alle capacità aspiranti fondamentali, il Samsung Jet 95 Complete integra alcune funzionalità che ne ampliano la versatilità d’uso. Il display LCD sul manico fornisce un monitoraggio costante dello stato del dispositivo, visualizzando autonomia residua, modalità di potenza selezionata e diagnostica in tempo reale. Questa interfaccia si rivela particolarmente utile per pianificare le sessioni di pulizia, evitando di rimanere a secco di batteria a metà operazione.

Il sistema di quattro modalità di potenza (Min, Mid, Max e Jet) permette di modulare l’aspirazione in base al tipo di superficie e al livello di sporco. Questa flessibilità è importante per ottimizzare il rapporto tra efficacia e consumi energetici. In modalità Min, il dispositivo garantisce autonomia massima con consumi ridotti, adatta per manutenzioni rapide su superfici già pulite. La modalità Mid rappresenta il compromesso ideale per l’uso quotidiano, bilanciando potenza e durata. Le modalità Max e Jet sono riservate a interventi intensivi su tappeti o zone particolarmente sporche, ma esauriscono la batteria molto rapidamente.

Il tubo telescopico regolabile su quattro livelli è una funzionalità apparentemente semplice ma estremamente pratica. Permette di adattare l’altezza dell’aspirapolvere alla propria statura, riducendo l’affaticamento alla schiena durante utilizzi prolungati. Il meccanismo di regolazione funziona in modo fluido e il sistema di bloccaggio mantiene saldamente la posizione selezionata.

La funzione di diagnostica automatica rileva ostruzioni nei condotti, surriscaldamenti del motore o problemi alle batterie, segnalando l’anomalia tramite icone sul display. Questa caratteristica può prevenire danni maggiori e facilitare la risoluzione di problemi comuni senza necessità di ricorrere all’assistenza tecnica. Tuttavia, i messaggi diagnostici sono generici e non sempre forniscono indicazioni precise su come intervenire.

Il sistema Jet Cyclone con i suoi nove vortici rappresenta la tecnologia distintiva di questo aspirapolvere. Ottimizzando il percorso dell’aria e separando le particelle per dimensione, questo meccanismo mantiene costante la potenza aspirante anche quando il contenitore inizia a riempirsi, evitando i cali di prestazioni tipici di sistemi meno sofisticati. Nella pratica, ho effettivamente notato che l’aspirazione rimane stabile per gran parte del ciclo di utilizzo, degradando solo quando il contenitore raggiunge circa l’80% della capacità.

Pregi e difetti

Pregi:

Potenza aspirante di 210 W effettivamente percepibile e competitiva con i top di gamma

Due batterie incluse nella confezione, vantaggio significativo rispetto ai concorrenti

Peso contenuto (1,44 kg) che facilita la maneggevolezza durante utilizzi prolungati

Sistema di filtraggio multistrato efficace al 99,999% con certificazione Allergy UK

Dotazione completa di accessori per diverse superfici e situazioni

Display LCD chiaro e informativo per monitoraggio autonomia e diagnostica

Tubo telescopico regolabile su quattro livelli per adattamento ergonomico

Garanzia motore estesa a 10 anni sui componenti

Difetti:

Qualità costruttiva delle plastiche deludente, sensazione di fragilità complessiva

Sistema di svuotamento del contenitore scomodo, richiede smontaggio con esposizione alla polvere

Assenza totale di illuminazione sul corpo principale e sugli accessori non-LED

Autonomia reale inferiore a quella dichiarata, soprattutto con spazzole motorizzate

Accessori non sempre all’altezza, meccanismi che richiedono pulizia manuale frequente

Base di ricarica ingombrante, occupa spazio fisso a pavimento

Mancanza di sistema di svuotamento igienico presente nei modelli superiori

Prezzo

Il Samsung Jet 95 Complete viene proposto sul mercato italiano a un prezzo ufficiale di 499 euro, posizionandosi nella fascia medio-alta del segmento scope cordless. Tuttavia, è frequente trovare promozioni che abbassano il costo attorno ai 400-450 euro, rendendo l’acquisto più interessante. In alcuni periodi dell’anno, come il Black Friday o le campagne promozionali stagionali, si possono trovare offerte che includono accessori aggiuntivi come la spazzola lavapavimenti, normalmente venduta separatamente a circa 120-150 euro.

Confrontando il prezzo con i principali competitor, il Jet 95 risulta leggermente più economico di un Dyson V15 Detect, generalmente proposto intorno ai 550-650 euro, ma più costoso di alternative emergenti come i modelli Xiaomi o alcuni Shark che si posizionano nella fascia 300-400 euro. La presenza di due batterie incluse rappresenta un vantaggio economico concreto: acquistare una batteria aggiuntiva per un Dyson comporta una spesa di circa 60-80 euro, azzerando di fatto la differenza di prezzo iniziale.

Il valore percepito dipende molto dalle aspettative individuali. Chi cerca prestazioni aspiranti elevate, autonomia estesa e una dotazione completa senza spendere quanto richiesto dai top di gamma Dyson, troverà nel Jet 95 un compromesso ragionevole. Chi invece attribuisce grande importanza alla qualità costruttiva, alla robustezza dei materiali e alla cura dei dettagli, potrebbe rimanere deluso e preferire investire qualcosa in più per un prodotto di fascia superiore.

La disponibilità è ampia: il prodotto si trova presso i principali rivenditori di elettronica, sia fisici che online, oltre che sul sito ufficiale Samsung e su piattaforme e-commerce generaliste come Amazon. Occasionalmente si trovano offerte di ricondizionato certificato a prezzi più vantaggiosi, opzione da considerare per chi è disposto ad accettare qualche imperfezione estetica in cambio di un risparmio. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon Italia oppure sul sito di Samsung Italia.

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo del Samsung Jet 95 Complete, il giudizio complessivo si colloca in una zona grigia dove luci e ombre si alternano con una certa frequenza. Si tratta di un aspirapolvere cordless che mantiene sostanzialmente le promesse in termini di potenza aspirante e autonomia complessiva, grazie alle due batterie incluse, ma che delude su aspetti legati alla qualità costruttiva e all’attenzione ai dettagli.

La forza aspirante di 210 watt è reale e percepibile: nelle modalità Max e Jet, il dispositivo compete efficacemente con i top di gamma del settore, raccogliendo polvere fine, detriti e capelli con decisione. La presenza di due batterie è un vantaggio concreto che distingue questo modello dai concorrenti diretti, permettendo di pulire abitazioni di medie dimensioni senza ansia da autonomia. Il peso contenuto e l’ergonomia generale facilitano l’utilizzo prolungato, riducendo l’affaticamento fisico.

D’altro canto, le plastiche fragili e la sensazione di un prodotto costruito al risparmio pesano negativamente sulla valutazione finale. Il sistema di svuotamento del contenitore è oggettivamente scomodo e antiquato rispetto a soluzioni più moderne presenti anche in fasce di prezzo simili. L’assenza di illuminazione diffusa limita l’utilizzo in ambienti poco illuminati. Gli accessori, pur essendo numerosi, non sempre brillano per qualità ed efficacia.

Il Samsung Jet 95 Complete si rivolge a un pubblico specifico: chi cerca un aspirapolvere cordless potente e versatile, disposto ad accettare compromessi sulla qualità costruttiva in cambio di un prezzo inferiore rispetto ai top di gamma Dyson e di una dotazione di batterie generosa. È adatto per abitazioni di dimensioni medio-piccole (fino a 80-100 metri quadrati), con prevalenza di pavimenti duri e tappeti a pelo corto, dove l’autonomia combinata delle due batterie permette di completare le pulizie senza interruzioni.

Non lo consiglierei invece a chi attribuisce grande importanza alla durabilità a lungo termine, alla solidità dei materiali e alla cura dei dettagli. Chi vive in abitazioni molto ampie o con presenza significativa di tappeti a pelo lungo troverà limitazioni nell’autonomia reale e nell’efficacia su superfici complesse. Anche chi soffre di allergie severe dovrebbe valutare attentamente il sistema di svuotamento, che espone inevitabilmente alla polvere durante la manutenzione.

In definitiva, il Jet 95 Complete è un prodotto che funziona e che può soddisfare le esigenze di pulizia quotidiana della maggior parte delle famiglie, ma che non raggiunge l’eccellenza necessaria per giustificare pienamente il suo posizionamento di fascia medio-alta. Samsung ha costruito un aspirapolvere competente, ma non memorabile, che si inserisce in un mercato affollato senza distinguersi in modo netto né per innovazione né per qualità complessiva dell’esperienza d’uso.