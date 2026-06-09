Aiper IrriSense 2: l’irrigatore intelligente con App per il tuo giardino – Recensione

Tre mesi fa, quando ho piantato questa specie di totem grigio in mezzo al prato, ero convinto di una cosa: che un solo irrigatore non avrebbe mai coperto un giardino intero. Mi sbagliavo. Almeno in parte. Ma andiamo con ordine.

Vivo fuori Roma, dalle parti di Guidonia, in una villetta con un giardino di quasi 180 metri quadrati e l’eterno problema di chiunque abbia un po’ di verde: come innaffiarlo senza passare le serate estive a trascinare tubi avanti e indietro. Acqua di pozzo, pressione non esattamente da idrante, due cani che del giardino fanno il loro regno e un robottino tagliaerba che gira più o meno in autonomia. Insomma, il contesto perfetto per mettere alla prova un irrigatore che promette di fare tutto da solo.

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E qui entra in scena l’Aiper IrriSense 2, l’irrigatore intelligente che il produttore descrive come il primo sistema 4-in-1 multi-zona al mondo. Una frase che sa tanto di slogan, lo ammetto. Però sotto c’è della sostanza, e dopo tre mesi di utilizzo vero, con tanto di temporali estivi e giornate a 35 gradi, qualche idea precisa me la sono fatta. Vi anticipo solo questo: è un prodotto che mi ha convinto più di quanto pensassi, ma che porta con sé un paio di compromessi di cui nessuno parla mai. Quelli che scopri solo quando ce l’hai davanti, in giardino, tutti i giorni. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon Italia e attraverso il sito ufficiale.

Cosa c’è nella scatola

La confezione arriva in un cartone sobrio, senza fronzoli, con il logo del produttore e poco altro. L’ho aperta sul tavolo del garage una domenica mattina, e la prima impressione è stata buona: dentro c’è tutto il necessario per partire, tranne il tubo da giardino. Quello dovete averlo voi, o comprarlo a parte.

Oltre alla torretta vera e propria, nella scatola trovate il picchetto metallico per il fissaggio a terra, una chiave a brugola a cricchetto (piccolo tocco di classe, perché monti senza imprecare), i raccordi rapidi per tubi da 13 e 19 mm, un attacco rapido tipo Gardena, una valvola antiritorno e un filtro per l’acqua. C’è anche il cavo di alimentazione, lungo all’incirca 10 metri, e un manualetto di istruzioni illustrato.

La dotazione, a conti fatti, è generosa. Niente accessori opzionali da rincorrere, niente parti mancanti che ti costringono a un secondo ordine online mentre il prato muore di sete. Tutto quello che serve è lì.

L’unica cosa che non troverete è l’app. Ma quella si scarica gratis da App Store o Play Store, ed è il vero cervello di tutto il sistema. Ne parlo tra poco, perché merita un capitolo a sé.

Il filtro integrato nel raccordo, per inciso, si è rivelato più utile del previsto: con l’acqua di pozzo che uso io, mica sempre limpidissima, in tre mesi non ho mai avuto un ugello intasato. E credetemi, è il genere di dettaglio che apprezzi solo quando le cose iniziano a non funzionare. Qui invece, silenzio. Tutto liscio.

Una torretta grigia piantata nel prato

Parliamoci chiaro: questo non è un oggetto pensato per essere ammirato. È un cilindro grigio alto una sessantina di centimetri, con la testa rotante dell’irrigatore nella parte alta e il corpo che ospita valvola, elettronica e dosatore. Bello? Diciamo che è onestamente funzionale. Pulito nelle linee, niente di appariscente, il classico design che sparisce alla vista dopo qualche giorno.

La plastica è di buona fattura, robusta, di quelle che trasmettono solidità quando le stringi in mano. Si sente che è pensata per stare fuori tutto l’anno, sotto il sole e sotto la pioggia. Il peso è contenuto, sui 4,8 kg, quindi spostarla non è un problema. Anzi, qui viene il punto: una volta fissata col picchetto, spostarla diventa una piccola seccatura, perché devi svitare tutto. Non è roba che riposizioni a cuor leggero ogni due giorni.

La testa rotante in cima è la parte che cattura l’occhio, l’unico elemento davvero in movimento. Quando entra in funzione la senti girare con un fruscio meccanico discreto, niente di fastidioso. Il grigio, poi, sotto il sole pieno di luglio non riflette in modo aggressivo e si confonde abbastanza bene col verde del prato e col grigio del vialetto. Non sparisce, chiaro, ma non stona neppure. Diciamo che si fa accettare.

Il fissaggio a terra è affidato a un picchetto metallico, e questa è una scelta che approvo in pieno. Niente plastica che si piega al primo getto a pressione: il sistema sta saldo anche quando spruzza alla massima potenza, e con i miei due cani che ci passano accanto di corsa non si è mai mosso di un millimetro. La base affonda nel terreno e fa il suo lavoro.

C’è però un aspetto che va detto subito, perché è il vero nodo di tutta l’esperienza. Questo è un dispositivo che resta in piedi, in mezzo al giardino. Non si ritrae nel terreno come fanno gli irrigatori a scomparsa di un impianto interrato. Sta lì, visibile, ingombrante quanto basta. E intorno alla sua base, prevedibilmente, l’erba cresce. Tornerò su questo punto più avanti, perché ha conseguenze concrete sulla gestione del prato. Per ora vi basti sapere che la forma a torretta è insieme il suo pregio più grande e il suo limite più evidente.

Scheda tecnica dell’Aiper IrriSense 2

Prima di entrare nel vivo dei test, mettiamo in fila i numeri che contano. Ho riportato solo le voci davvero rilevanti, senza riempitivi inutili.

Specifica Valore Tipologia Sistema di irrigazione smart 4-in-1 (centralina, irrigatore rotante, valvola elettronica, dosatore di nutrienti) Copertura massima Fino a 445 m² (circa 4.800 sq ft), variabile in base a pressione e portata Distanza massima del getto Fino a 12 metri (39 ft) Pressione dell’acqua richiesta 45 PSI (circa 2,0 bar) per le prestazioni massime Portata richiesta 26 litri al minuto per la massima distanza del getto Zone di irrigazione Fino a 10, personalizzabili per tipo di pianta Modalità di mappatura Tre: ad area, lineare, a punti Tecnologie principali EvenRain (pioggia simulata), SoilPulse (dosaggio nutrienti), adaptive re-spray Connettività Wi-Fi e Bluetooth Controllo App Aiper (iOS e Android) Alimentazione Plug-in, presa elettrica esterna 220V Lunghezza cavo Circa 10 metri Peso Circa 4,8 kg Altezza Circa 60 cm Attacco tubo Raccordi rapidi 13 e 19 mm, attacco tipo Gardena, valvola antiritorno, filtro integrato Materiali Plastica resistente alle intemperie e alle temperature Garanzia 24 mesi

Cosa c’è dentro: il cuore del 4-in-1

La sigla 4-in-1 non è (solo) marketing. Dentro questa torretta convivono quattro cose che di solito stanno separate in un impianto tradizionale: la centralina di controllo, l’irrigatore rotante motorizzato, la valvola elettronica e il dosatore di nutrienti. Metterle tutte in un unico corpo è l’idea forte del progetto, ed è anche il motivo per cui, sulla carta, sostituisce un mezzo cantiere di tubi interrati.

Il pezzo più interessante è la testa rotante. È motorizzata, e regola in tempo reale sia l’angolo sia la distanza del getto. In pratica può innaffiare una striscia stretta di prato lungo un vialetto tenendo l’acqua lontana dal cemento, e un attimo dopo cambiare configurazione per coprire un’area più ampia. C’è una certa intelligenza in questo movimento, gestita da quella che il produttore chiama Cognitive AI: una volta mappato il giardino, l’apparecchio sa dove indirizzare l’acqua e quanta darne. Niente di magico, ma il movimento è preciso e ripetibile, e questo nella pratica si traduce in zone bagnate sempre allo stesso modo.

Poi c’è la valvola elettronica, che apre e chiude il flusso senza che tu debba toccare il rubinetto, e il dosatore con tecnologia SoilPulse, che inietta fertilizzante mentre l’acqua scorre. Su questo aspetto ero il più scettico, lo confesso. Pensavo fosse il classico orpello da scheda tecnica, di quelli che usi una volta e poi ti dimentichi che esistono. E invece funziona davvero bene, ma ci torno più avanti con calma.

Da non sottovalutare anche il fatto che la valvola elettronica integrata ti libera dal rubinetto. Una volta collegato il tubo e dato il via dall’app, non devi più aprire e chiudere niente a mano: ci pensa il sistema ad aprire il flusso solo quando serve e a chiuderlo a fine ciclo. Sembra una banalità, ma chi è abituato a correre fuori per chiudere l’acqua sa quanto pesi, alla lunga, non doverci più pensare.

Una chicca tecnica che vale due parole è l’adaptive re-spray. Dopo aver coperto le zone esterne, il sistema accorcia automaticamente il getto per bagnare in modo uniforme anche l’area vicina alla base. Serve a compensare un problema fisico banale ma reale: più il getto va lontano, più la stessa quantità d’acqua si distribuisce su una superficie ampia, quindi le zone lontane rischiano di ricevere meno. Un accorgimento intelligente, anche se, come vedremo, non azzera del tutto la faccenda.

Infine il sensore di pioggia integrato e la connettività Wi-Fi (più Bluetooth per la configurazione iniziale). Niente hub esterni, niente ponti radio: tutto vive dentro la torretta. E il filtro nel raccordo, che con la mia acqua di pozzo ha fatto la differenza, lo ribadisco perché conta più di quanto sembri.

L’app Aiper e la mappatura del giardino

Ecco, l’app. Il vero cervello di tutto, come dicevo. E qui devo fare i complimenti, perché temevo il solito software tradotto con i piedi e invece mi sono trovato benissimo. L’interfaccia è pulita, in italiano comprensibile, e soprattutto la mappatura, che era la parte che mi spaventava di più, si è rivelata semplicissima.

Funziona un po’ come quando configuri un robot aspirapolvere. Posizioni dei punti di riferimento, i waypoint, agli angoli dell’area che vuoi coprire, e l’app costruisce la mappa. Ci sono tre modalità: mappatura ad area per le superfici ampie, lineare per le strisce strette tipo bordure, e a punti per i singoli cespugli o vasi. Io, con un giardino piuttosto semplice, ho mappato una sola zona, e in pochi minuti era fatta.

Da lì in poi puoi impostare fino a 10 zone indipendenti, ciascuna con il suo programma, in base al tipo di pianta. Prato in una zona, magari un orto in un’altra, le aiuole in una terza. Imposti orari, durata, profondità di irrigazione, e poi te ne dimentichi. L’app tiene anche traccia del consumo d’acqua, con uno storico e una stima dei litri risparmiati che, lo dico da persona a cui piacciono i numeri, è parecchio soddisfacente da guardare.

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Le notifiche, poi, sono ben dosate: ti avvisano quando un ciclo parte o viene saltato per pioggia, ma senza bombardarti. E la programmazione settimanale è chiara, con la possibilità di impostare più fasce orarie al giorno. Mi è piaciuto poter dire al sistema di innaffiare la mattina presto, quando l’evaporazione è minima e l’acqua rende di più. Piccolezze, certo, ma sono le piccolezze che fanno la differenza tra un prodotto pensato bene e uno buttato lì.

Tutto perfetto, allora? Non proprio. Durante uno degli aggiornamenti firmware l’app è arrivata al 100% e poi è rimasta lì, ferma, senza darmi conferma. Mi sono preoccupato per un attimo, poi ho guardato la spia sulla torretta, era verde fissa, ho riavviato l’app e funzionava tutto. Falso allarme, ma un secondo di panico me lo sono preso. Capita anche qualche sporadica disconnessione, niente di drammatico, si risolve in due tap. Detto questo, è una delle app per il giardinaggio smart fatte meglio che mi siano capitate tra le mani.

Pressione, getto e copertura: i numeri veri

Arriviamo al dunque, perché è qui che la teoria sbatte contro la realtà del mio giardino. Sulla carta, il dispositivo copre fino a 445 metri quadrati con un getto che arriva a 12 metri. Ma c’è un asterisco grosso così: quei numeri valgono con una pressione di 45 PSI (circa 2 bar) e una portata di 26 litri al minuto. Condizioni da acquedotto generoso, insomma.

A casa mia, con l’acqua di pozzo, di quella pressione me ne sogno una parte. E si vede. Il getto è più gentile, meno aggressivo, e la copertura reale che ottengo si aggira sui 100 metri quadrati. Che per il mio prato bastano e avanzano, sia chiaro, ma siamo lontani dai 445 dichiarati. Se avete un giardino grande e una pressione modesta, mettetelo in conto: la matematica non perdona, e una torretta sola potrebbe non bastarvi.

E la distribuzione? Qui c’è la nota dolente teorica e la sorpresa pratica. In teoria, come accennavo, le zone più lontane ricevono un filo d’acqua in meno rispetto a quelle vicine. È un fatto geometrico, prima che tecnologico. Nella pratica, nel mio caso, non l’ho percepito: il prato cresce uniforme, senza chiazze più verdi o più gialle. Forse proprio perché lavorando a pressione ridotta i raggi sono più corti e la differenza si assottiglia. Mah, una di quelle volte in cui un limite teorico si trasforma in un non problema.

La cosa che mi ha davvero colpito, però, è un’altra. Essendo una torretta che alza il punto da cui esce l’acqua, il getto cade dall’alto, come una pioggia vera, e si distribuisce in modo molto più omogeneo rispetto a un irrigatore raso terra. Questo è il vero asso nella manica del progetto, ed è anche il motivo per cui la tecnologia EvenRain non è solo una parola altisonante. Ah, e la rumorosità: praticamente nulla. Sento più il ronzio del frigo in cucina che questo affare in funzione.

Tre mesi di test in giardino

L’ho installato a inizio primavera, una di quelle giornate tiepide in cui hai voglia di mettere le mani in giardino. Il montaggio fisico è stato semplice: avvito il tubo, fisso il picchetto col cricchetto, collego la corrente. Qui una piccola complicazione: la presa esterna più vicina era un po’ distante, e per un attimo ho temuto di non arrivarci. Per fortuna i 10 metri di cavo sono bastati, di misura, ma sono bastati.

Il produttore dichiara 15 minuti dall’apertura della scatola alla prima irrigazione. Sarò onesto: a me ci è voluto di più. Non per il montaggio in sé, ma per la mappatura e per il prendere confidenza con l’app. Diciamo una mezz’oretta abbondante, comunque niente di traumatico.

Il primo avvio me lo ricordo bene. Ho fatto partire un ciclo manuale dall’app, sono uscito in giardino, e ho visto la testa alzarsi e cominciare a disegnare quell’arco d’acqua sul prato. Sciocchezze, lo so, ma c’è una piccola soddisfazione nel vedere una cosa che hai appena montato funzionare al primo colpo, senza intoppi, senza dover chiamare nessuno.

Poi è iniziata la parte interessante: viverci insieme. Tre mesi, da inizio primavera all’estate piena, con le temperature di Guidonia che a luglio non scherzano. E il dispositivo ha lavorato senza fare una piega.

Una sera di fine maggio è arrivato un temporale di quelli improvvisi. Io ero in casa, non ci ho nemmeno pensato, e il sistema ha saltato in automatico l’irrigazione programmata. Il sensore di pioggia ha fatto esattamente il suo lavoro: niente acqua sprecata su un prato già zuppo. Il giorno dopo, sull’app, ho ritrovato la notifica e i litri risparmiati contabilizzati. Piccole soddisfazioni.

Il capitolo cani merita due righe a parte. Ho un pastore svizzero bianco e un groenendael, e tutti e due hanno un rapporto chiarissimo con l’irrigatore: appena vedono partire il getto, scappano. Via, di corsa, verso il lato asciutto del giardino. Temevo che ci giocassero, che lo mordessero, che lo buttassero giù. Macché. Per loro è semplicemente una cosa che fa l’acqua, e l’acqua, quando non sono loro a deciderlo, non piace per niente. Quindi, paradossalmente, la convivenza con i cani è ottima proprio perché lo evitano come la peste.

Ad agosto, in una settimana fuori per lavoro, ho gestito tutto dal telefono senza mettere piede in giardino. Controllavo lo stato, davo un’occhiata ai consumi, e sapevo che se fosse arrivato un temporale il sistema avrebbe fatto da sé. Tornato a casa, il prato era in forma. Ecco, è in momenti così che capisci il senso di un irrigatore connesso: non tanto la comodità di tutti i giorni, quanto la tranquillità quando non ci sei.

Dove invece la convivenza si complica è col prato. E qui arrivo al difetto che, per me, pesa più di tutti. Avendo un robot tagliaerba che gira da solo, mi sono accorto presto di un problema: il robottino, giustamente, schiva la torretta. Le gira intorno a debita distanza per non sbatterci. Risultato? Attorno alla base si forma un ciuffo d’erba alta che il robot non taglia, e che mi tocca rifinire a mano col tagliabordi. Ogni volta. Non è la fine del mondo, ma se come me tieni a un prato impeccabile e ti eri illuso che il robot facesse tutto, ecco, preparati a questo piccolo rituale manuale.

Il dosatore di nutrienti, invece, è stato una sorpresa positiva. L’ho usato a cicli e il prato ne ha giovato, senza che io dovessi spargere fertilizzante a mano. E il risparmio idrico, a fine tre mesi, c’è e si vede, complici il sensore meteo e l’irrigazione mirata solo dove serve davvero.

Approfondimenti

La mappatura e l’intelligenza dell’app

Ci torno perché secondo me è il punto in cui questo prodotto si gioca metà della partita. La mappatura non è un orpello: è il modo in cui dici al sistema cosa innaffiare e come. E il fatto che funzioni come la configurazione di un robot aspirapolvere, con i waypoint da posizionare, abbatte la barriera d’ingresso per chi non è esperto.

Le tre modalità (ad area, lineare, a punti) coprono praticamente ogni situazione di un giardino domestico. Hai un prato rettangolare? Mappatura ad area. Una bordura sottile lungo il muro? Modalità lineare. Tre vasi sparsi a livello prato? Punti singoli. La cosiddetta Cognitive AI poi micro-regola angolo e pressione per restare dentro i confini che hai disegnato, evitando di bagnare il vialetto o il muro di casa.

Ho apprezzato la possibilità di ridisegnare le zone in qualsiasi momento, senza ripartire da zero. Se sposti un’aiuola, o ti accorgi che un angolo riceve troppa acqua, correggi la mappa in trenta secondi. È flessibile, e per uno che come me ama smanettare con app e impostazioni è quasi un piacere. Anzi, mi sono ritrovato a ottimizzare la zona più del necessario, giusto per il gusto di farlo. Che poi è il bello di questi prodotti: ti danno il controllo, e sta a te decidere quanto perderci la testa dietro.

EvenRain e l’uniformità del getto

Il nome è furbo, lo ammetto, ma dietro c’è una logica solida. La tecnologia EvenRain punta a simulare la pioggia naturale: gocce più fini e una caduta dall’alto invece del classico getto orizzontale che martella il terreno. Il risultato è un’irrigazione più gentile, che il suolo assorbe meglio e che riduce l’erosione.

Qui la forma a torretta gioca un ruolo decisivo, e l’ho già accennato ma ci tengo a ribadirlo. Alzando il punto di uscita dell’acqua, il getto descrive un arco e ricade come pioggia vera. Su un prato significa meno ruscellamento, meno terra smossa, meno acqua che scivola via senza penetrare. Nel mio giardino la differenza con un vecchio irrigatore oscillante raso terra si vede, eccome. Il prato sembra bere invece di subire l’acqua, se mi passate l’immagine.

A questo si aggiunge l’adaptive re-spray, che accorcia il getto dopo aver coperto le zone esterne per non lasciare a secco l’area vicina alla base. Non azzera del tutto il calo verso i bordi lontani, come dicevo, ma lo limita parecchio. Per un prato di casa, dove la cura nei dettagli conta, è tutt’altro che trascurabile. E dopo tre mesi posso dire che l’uniformità, almeno alla mia pressione, è uno degli aspetti più riusciti.

SoilPulse: fertilizzare mentre si innaffia

Veniamo al dosatore, la funzione su cui scommettevo meno e che invece mi ha conquistato. La tecnologia SoilPulse consente di iniettare nutrienti liquidi nell’acqua durante l’irrigazione. In pratica fertilizzi e innaffi nello stesso momento, senza spargere granuli a mano e senza calcolare dosi a occhio.

Si carica il prodotto compatibile nell’apposito serbatoio e si imposta il dosaggio dall’app. Da lì, ci pensa il sistema. L’ho usato a cicli durante i tre mesi, e il prato ha risposto bene: più folto, di un verde più convinto, senza le bruciature che a volte ti regala il fertilizzante sparso male in una giornata troppo calda.

Il limite, se vogliamo trovarne uno, è che dipendi da nutrienti liquidi adatti, quindi un minimo di acquisto dedicato lo metti in conto. Ma la comodità di non dover più pensare alla concimazione, di averla integrata nel ciclo di irrigazione, a conti fatti vale ampiamente il piccolo sforzo logistico. È una di quelle funzioni che, una volta provate, fatichi a lasciare. Pensavo fosse un di più, e mi sono ricreduto.

Una cosa che ho imparato sul campo: conviene non esagerare col dosaggio, almeno all’inizio. Ho cominciato con quantità prudenti e ho alzato l’asticella solo dopo aver visto come rispondeva il prato. Il bello è che, gestendo tutto dall’app, correggere il tiro è questione di un attimo, senza sprechi di prodotto e senza il rischio di bruciare il manto erboso con una mano troppo pesante.

Sensore di pioggia, meteo e modalità vento

Questa è la parte che fa risparmiare acqua sul serio, e nella mia esperienza ha funzionato senza sbavature. Il sensore di pioggia integrato mette in pausa l’irrigazione quando piove, punto. Niente più irrigatori che spruzzano sotto l’acquazzone, scena che in giardino fa sempre un po’ ridere e un po’ piangere per lo spreco.

Ma il sistema va oltre il semplice sensore. Essendo connesso al Wi-Fi, monitora le previsioni meteo locali e adatta i programmi di conseguenza: se domani è prevista pioggia, salta l’irrigazione di stasera. Si possono anche impostare delle soglie personalizzate, decidendo quanta pioggia far scattare lo stop. C’è perfino una modalità vento che, rilevando le raffiche, corregge l’angolo della testa per compensare la deriva del getto. Sofisticato, devo dire.

Tutto questo si traduce in un risparmio idrico che non è solo teorico. Tra irrigazione mirata e stop automatici, a fine stagione i litri non sprecati si accumulano davvero. E l’app te li mostra, con tanto di storico, soddisfacendo quella piccola vena da contabile che ogni appassionato di tecnologia si porta dentro. Sarà banale, ma vedere il contatore del risparmio salire mi ha spinto a curare di più le impostazioni.

L’unica accortezza, banale ma giusto ricordarla, è tenere pulito il sensore. Una foglia secca o un po’ di sporco possono confonderlo, e a quel punto rischi che salti un’irrigazione quando non serve. Niente di che, basta dargli una controllata ogni tanto, e nel mio caso non ho mai avuto problemi seri.

La pressione dell’acqua: il vero fattore decisivo

Se dovessi dare un solo consiglio a chi sta pensando di comprarlo, sarebbe questo: controllate la pressione del vostro impianto, prima di ogni altra cosa. Perché è la variabile che fa la differenza tra un’esperienza piena e una a metà.

Il sistema dà il meglio con 45 PSI (circa 2 bar) e 26 litri al minuto. Con questi valori arriva ai 12 metri di getto e ai 445 metri quadrati di copertura. Chi è allacciato a un acquedotto con buona pressione, insomma, sfrutterà tutto il potenziale del dispositivo. Chi invece, come me, usa l’acqua di un pozzo, deve fare i conti con una resa ridimensionata.

Non è un dramma, attenzione. Nel mio caso copro circa 100 metri quadrati, che per il giardino che ho sono più che sufficienti. Ma se avessi avuto il doppio del prato, una torretta sola non sarebbe bastata, e avrei dovuto valutare un’autoclave per alzare la pressione o, in alternativa, un secondo apparecchio. È una valutazione che va fatta a tavolino, col metro e il manometro in mano, prima di spendere. Detto questo, una volta accettato il compromesso, lavora benissimo entro i suoi limiti, e non mi ha mai lasciato il prato a secco.

Prato, robot tagliaerba e la vita di tutti i giorni

Eccoci al punto che, più di ogni specifica tecnica, racconta cosa significa vivere con questo irrigatore. L’ho detto nei test, lo approfondisco qui perché secondo me è ciò che dovreste pesare con più attenzione prima dell’acquisto.

Il dispositivo resta piantato in mezzo al giardino, visibile, e non si ritrae nel terreno. Questo crea due piccoli grattacapi. Il primo, estetico e di ingombro: è un oggetto in più nel vostro spazio verde, e se sognavate un prato sgombro, sappiate che ora ci sarà una torretta grigia a interromperlo. Il secondo, più concreto, riguarda il taglio dell’erba.

Chi possiede un robot tagliaerba, come me, lo capirà al volo. Il robottino schiva l’ostacolo, gli gira intorno a distanza di sicurezza, e attorno alla base resta una corona d’erba alta che lui non tocca. Tradotto: ogni volta tocca passare col tagliabordi a mano. Una rottura? Diciamo un piccolo dazio da pagare. Ma è la prova provata che questo aggeggio non sostituisce del tutto un impianto di irrigazione interrato, dove gli irrigatori scompaiono sottoterra e il robot passa indisturbato.

È il classico compromesso tra comodità e perfezione. Vuoi l’irrigazione smart senza scavare il giardino e spendere migliaia di euro? Te la porti a casa, ma accetti un oggetto fisso e un po’ di rifinitura manuale. Per me il bilancio resta positivo, e di parecchio, ma è giusto saperlo prima, non scoprirlo dopo aver pagato.

Funzionalità smart e aggiornamenti

C’è una cosa che apprezzo dei prodotti connessi fatti bene: non restano fermi. Questo vale anche qui. Il dispositivo riceve aggiornamenti firmware via app, e nei tre mesi un paio ne sono arrivati, andando a limare piccole cose e a migliorare la stabilità della connessione. Non è dettaglio da poco: significa che l’apparecchio che hai in giardino oggi può funzionare meglio tra sei mesi, senza spendere un euro in più.

Il cuore dell’offerta, però, resta la gestione multi-zona per tipo di pianta. Sulla carta sono numeri, fino a 10 zone, ma nella pratica è una libertà concreta. Provate a immaginare: il prato che vuole tanta acqua e di frequente, le aiuole che ne chiedono meno, un eventuale orto con le sue esigenze, magari un’area con piante grasse che l’acqua quasi la temono. Con un irrigatore tradizionale dovreste fare compromessi o moltiplicare i dispositivi. Qui imposti profili diversi per ciascuna zona e lasci fare al sistema. Io, lo ripeto, ne ho usata una sola, ma il potenziale per chi ha un giardino più articolato è lampante.

C’è poi un dettaglio che esce dal seminato tecnico e che, lo ammetto, mi ha fatto simpatia. Il produttore ha lanciato un’iniziativa legata al risparmio idrico: l’app tiene il conto dell’acqua che risparmi e la inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione. Marketing? In parte sì. Ma è anche un modo carino per ricordarti che ogni goccia non sprecata ha un senso, soprattutto dopo un’estate come questa, con la siccità che non è più una notizia da prima pagina ma una realtà con cui fare i conti.

Pregi e difetti

Dopo tre mesi, ecco il bilancio sintetico, senza giri di parole.

Pregi:

Installazione senza scavi e senza opere murarie, con un picchetto metallico che tiene saldo anche a piena potenza.

App curata, ricca di funzioni e con una mappatura a waypoint davvero alla portata di tutti.

La forma a torretta alza il punto di uscita dell’acqua e regala una distribuzione molto più uniforme, simile a una pioggia vera.

Sensore di pioggia e automazioni meteo che fanno risparmiare acqua per davvero, non solo nelle brochure.

Dosatore di nutrienti integrato che funziona, comodissimo per concimare senza pensieri.

Difetti:

Copertura legata a doppio filo alla pressione dell’acqua: con un pozzo si scende parecchio sotto i 445 m² dichiarati.

Resta un ingombro fisso in mezzo al prato, niente irrigatori a scomparsa.

L’erba cresce attorno alla base e il robot tagliaerba la evita, costringendo a rifinire a mano.

Serve una presa di corrente esterna nelle vicinanze, manca un’alimentazione alternativa tipo solare.

Qualche piccola incertezza software, come l’aggiornamento firmware che sembra bloccarsi proprio sul finale.

Prezzo e disponibilità in Italia

Veniamo al portafoglio. Il prezzo di listino dell’Aiper IrriSense 2 si attesta sui 499 euro, una cifra che, va detto, è circa 150 euro più bassa rispetto alla generazione precedente. Un bel segnale, perché di solito i prodotti smart rincarano di anno in anno, non il contrario.

Lo si trova sullo store ufficiale del produttore, su Amazon e, sempre più spesso, nella grande distribuzione specializzata per il giardinaggio e il fai-da-te. Capita di intercettare promozioni e coupon, soprattutto a inizio stagione, quindi se non avete fretta vale la pena tenere d’occhio i prezzi: lo street price può scendere in modo interessante.

Cinquecento euro per un irrigatore, lo so, di primo acchito fanno sgranare gli occhi. Ma il paragone giusto non è con un innaffiatore da pochi euro: è con un impianto di irrigazione interrato, che tra progettazione, scavi, tubi e manodopera ti porta via facilmente qualche migliaio di euro, oltre a stravolgerti il giardino per giorni. Visto da questa angolazione, e considerando che qui non scavi nulla e in mezz’ora sei operativo, il prezzo trova una sua logica. Non è un acquisto d’impulso, su questo siamo d’accordo, ma per chi vuole l’irrigazione intelligente saltando il cantiere il conto torna.

Va messa nel conto anche la garanzia di 24 mesi, che su un prodotto destinato a stare all’aperto, tra sole, pioggia e sbalzi di temperatura, è una rassicurazione che pesa. Due anni di copertura ti fanno affrontare l’acquisto con un pizzico di serenità in più, soprattutto vista la componente elettronica e motorizzata che, va da sé, è più delicata di un banale irrigatore meccanico. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon Italia e attraverso il sito ufficiale.

A chi conviene (e a chi no)

Tre mesi dopo, la sintesi è questa: mi aspettavo un gadget e mi sono ritrovato uno strumento davvero utile, che ha tolto dalle mie serate il rituale dei tubi e mi ha fatto pure risparmiare acqua. L’app è una delle migliori del settore, le automazioni meteo funzionano, e quel dosatore di nutrienti è una comodità che non sapevo di volere.

Lo consiglio a chi ha un giardino piccolo o medio, vuole l’irrigazione smart senza affrontare un cantiere, e ha una pressione dell’acqua decente. A chi ama tenere tutto sotto controllo dal telefono, monitorare i consumi, ottimizzare zona per zona. A chi, insomma, cerca il giusto equilibrio tra automazione e semplicità di installazione.

Lo sconsiglio, o almeno invito alla prudenza, a tre categorie. A chi ha un giardino grande e poca pressione, perché una torretta sola non basterà. A chi pretende di sostituire in tutto e per tutto un impianto interrato, perché questo resta un oggetto in superficie. E a chi, avendo un robot tagliaerba e la fissa del prato perfetto, mal sopporta l’idea di passare il tagliabordi attorno alla base ogni volta.

Per il mio giardino di Guidonia, con l’acqua di pozzo e i due cani che scappano appena parte il getto, il bilancio resta nettamente positivo. Non è perfetto, ma fa quello che promette e lo fa bene. E alla fine della fiera, da un prodotto, è più o meno tutto quello che si può chiedere.