Xiaomi sorprende: quasi 100mila richieste in due settimane per la nuova berlina elettrica

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Xiaomi punta su potenza, autonomia e sicurezza

Il debutto della Xiaomi SU7 2026 ha avuto un impatto immediato sul mercato cinese dell’auto elettrica. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, la nuova berlina ha iniziato a raccogliere numeri che raccontano un entusiasmo raro. In circa due settimane, i preordini hanno sfiorato quota 100 mila. Un risultato che conferma la capacità del brand di trasformare la propria notorietà nel mondo dell’elettronica di consumo in un vantaggio competitivo anche nell’automotive.

Nei principali centri urbani i concessionari hanno registrato un flusso costante di richieste. I singoli punti vendita sono stati in grado di superare rapidamente la soglia delle centinaia di prenotazioni. La strategia di Xiaomi appare centrata su un equilibrio tra tecnologia avanzata e prezzo competitivo. La SU7 2026 viene proposta come un’evoluzione del modello precedente, senza stravolgimenti estetici. Prevede invece un pacchetto tecnico più solido e orientato alle prestazioni. Tale approccio più focalizzato sull’esperienza di guida e sull’efficienza, sembra aver incontrato le aspettative di un pubblico informato ed esigente.

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Xiaomi punta su potenza, autonomia e sicurezza

Dal punto di vista tecnico, la nuova SU7 2026 rappresenta un deciso passo in avanti. Tutte le versioni adottano il motore V6s Plus, con un incremento di potenza che rende la gamma più competitiva. Le varianti Standard e Pro superano i 320CV. Invece la versione Max, grazie alla doppia motorizzazione, si avvicina ai 700CV complessivi, posizionandosi in una fascia prestazionale tipica di modelli premium.

Un altro elemento chiave è l’evoluzione dell’architettura elettrica. Xiaomi ha introdotto sistemi a tensione più elevata, avvicinandosi allo standard dei 900Volt per le versioni di punta. Ciò si traduce in tempi di ricarica più rapidi e in una gestione più efficiente dell’energia. Entrambi fattori fondamentali per chi utilizza l’auto quotidianamente o affronta lunghi viaggi. Anche l’autonomia beneficia di questi interventi, con valori che superano i 900km nel ciclo CLTC per alcune configurazioni, rafforzando la competitività del modello nel mondo delle elettriche di fascia medio-alta.

Sul fronte della sicurezza, l’introduzione del LiDAR di serie su tutta la gamma rappresenta una scelta chiara. Xiaomi intende puntare su sistemi avanzati di assistenza alla guida e su una maggiore affidabilità dei sensori. Questo aspetto indica quindi che la SU7 2026 non è soltanto un’auto elettrica, ma parte di una visione più ampia che integra hardware, intelligenza artificiale e servizi digitali.