Xiaomi: nuovi frigo e lavasciuga arricchiscono l’ecosistema Mijia

Nel percorso di costruzione di un ecosistema sempre più intelligente e integrato, Xiaomi continua a rafforzare la propria visione “Human x Car x Home”. A tal proposito, l’azienda ha portato anche in Italia due nuovi elettrodomestici firmati Mijia. Entrambi pensati per semplificare la vita quotidiana. L’obiettivo è rendere la casa un ambiente connesso, efficiente e intuitivo. Un ecosistema dove la tecnologia lavora in silenzio per adattarsi alle esigenze reali delle persone. Nel dettaglio, si tratta dell’arrivo del frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L e della lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg. Con tali dispositivi l’offerta smart home del brand si arricchisce di soluzioni concrete. Progettate per chi cerca praticità senza rinunciare a design e prestazioni.

Xiaomi: nuovi elettrodomestici Mijia in arrivo

Il frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L nasce per rispondere alle necessità soprattutto di chi ama fare una spesa abbondante e organizzare al meglio i propri alimenti. I suoi 502 litri di capacità offrono uno spazio ampio e ben distribuito. Pensato per essere flessibile e facile da gestire nel quotidiano. Le diverse zone a temperatura controllata permettono di conservare ogni alimento nelle condizioni ideali. Con lo scomparto i Fresh regolabile da -1 °C a 5 °C che si rivela utile per mantenere più a lungo la freschezza di carne, pesce e prodotti delicati. A supporto di tale gestione intelligente ci sono modalità come Auto, Super Cool e Super Freeze, che si adattano alle diverse esigenze di conservazione.

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La qualità della conservazione è ulteriormente migliorata dalla tecnologia Ag⁺ Fresh, che agisce attivamente contro odori e batteri. Anche l’aspetto pratico non è stato trascurato: l’apertura a 90° consente di accedere facilmente ai cassetti anche quando lo spazio in cucina è limitato. Il sistema Dual Inverter garantisce un funzionamento silenzioso e consumi ridotti. Mentre la connettività Wi-Fi permette di controllare e regolare la temperatura direttamente dallo smartphone, offrendo un controllo totale anche a distanza.

Si arricchisce l’ecosistema di elettrodomestici Mijia

Accanto al frigorifero, Xiaomi introduce la lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, pensata per chi desidera prestazioni elevate in uno spazio contenuto. Il design ultra-sottile, con una profondità di soli 570 mm, la rende perfetta anche per ambienti più piccoli. Il cestello extra-large da 525 mm, insieme al motore a trasmissione diretta e alla tecnologia Power Wash, assicura una pulizia profonda ed efficace. Ciò mantenendo al tempo stesso una rumorosità sorprendentemente bassa.

L’attenzione all’efficienza energetica è uno dei punti di forza di tale modello di Xiaomi, che consente un risparmio fino al 25% rispetto alla Classe A dell’Unione Europea. Il sistema intelligente Dual Auto Dosing dosa automaticamente detersivo e ammorbidente, evitando sprechi e garantendo risultati costanti. La lavasciuga si adatta facilmente ai ritmi frenetici della vita quotidiana, offrendo sia cicli rapidi, come il lavaggio da 12 minuti, sia programmi completi di lavaggio e asciugatura per piccoli carichi in 180 minuti. L’igiene è garantita dal lavaggio a vapore, capace di eliminare il 99,99% dei batteri. Mentre la modalità Refresh permette di rinfrescare i capi senza acqua, riducendo pieghe e odori. Le funzioni dedicate all’asciugatura, supportate da sensori di precisione e dal flusso d’aria 3D, assicurano risultati delicati e controllati, proteggendo i tessuti.

Il frigorifero Mijia Refrigerator Cross Door 502L è disponibile in esclusiva su mi.com al prezzo di 849 euro. Con un’offerta di lancio a 749 euro che include consegna al piano, disimballaggio e smaltimento degli imballi. La garanzia copre il prodotto per due anni, estendendosi a dieci anni sul compressore. Il tutto con la possibilità di richiedere il ritiro dell’usato. La lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg è acquistabile sempre su mi.com a 579 euro, proposta a 499 euro nel periodo di lancio, con un servizio completo che comprende consegna, installazione e una garanzia di due anni sul prodotto e dodici anni sul motore.