Xiaomi lancia la sua prima fabbrica di elettrodomestici

Xiaomi, negli anni, ci ha abituati a entrare in nuovi settori con una certa naturalezza. Prima gli smartphone, poi l’ecosistema smart home, quindi gli elettrodomestici, le auto elettriche in arrivo… eppure, quando si parla di produzione vera e propria, il salto non è mai banale. Ed è proprio qui che la notizia diventa interessante: Xiaomi ha ufficialmente acceso le luci della sua prima fabbrica di elettrodomestici, la Wuhan Xiaomi Smart Home Appliance Factory, fase uno di un progetto che racconta molto di più di un semplice nuovo stabilimento.

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La sfida di Xiaomi: costruire in casa i suoi prodotti smart

La fabbrica si trova a Wuhan, nella zona high-tech di East Lake, conosciuta come la “Optics Valley” cinese, un’area che da anni concentra innovazione tecnologica e ricerca avanzata. Fin qui tutto regolare, se non fosse che questa struttura è diventata operativa in un tempo che, per gli standard industriali, ha qualcosa di impressionante. La concessione arriva nell’agosto 2024, i lavori partono il 26 novembre e a gennaio 2025 la fabbrica è già pronta per l’inaugurazione. Pochi mesi dopo, il primo prodotto è pronto a uscire dalla linea di produzione. Un ritmo che dice molto sull’approccio Xiaomi: veloce, diretto, senza troppi giri.

Il debutto non è affidato a un prodotto qualsiasi, ma al Mi Home Central Air Conditioner Pro, il primo condizionatore centrale completamente autoprodotto dall’azienda. È un passaggio simbolico importante, perché segna l’abbandono dell’outsourcing in favore di una produzione interna controllata in ogni fase, dal design ai test, fino all’assemblaggio finale. Un modello che siamo più abituati a vedere nel settore automobilistico che in quello degli elettrodomestici, e che rivela quanto Xiaomi stia alzando l’asticella.

Questo nuovo sistema di climatizzazione è pensato per essere il cuore di una casa smart. Non si parla del classico split da parete, ma di un impianto centralizzato a canalizzazione, progettato per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Xiaomi. Efficienza energetica elevata, sensori intelligenti, gestione smart e dialogo continuo con gli altri dispositivi della casa sono il centro del progetto. L’idea è quella di un comfort invisibile, che si adatta automaticamente agli ambienti e alle abitudini di chi li vive.

Anche dal punto di vista produttivo, i numeri raccontano una storia ambiziosa. Dalla linea di produzione può uscire un’unità ogni 6,5 secondi, un dato che fa capire quanto automazione e ottimizzazione siano state spinte al massimo. La fase uno della fabbrica è interamente dedicata alla climatizzazione e include sei sotto-fabbriche che seguono l’intero processo produttivo, dall’inizio alla fine, senza passaggi esterni.

Per ora Xiaomi mantiene ancora un certo riserbo sulle specifiche complete e sui dettagli commerciali, ma il messaggio è chiaro: l’azienda non vuole più limitarsi a progettare prodotti smart, vuole costruirli in casa, con un controllo totale. E questo primo condizionatore centrale non è solo un nuovo elettrodomestico, ma una dichiarazione d’intenti su dove Xiaomi vuole arrivare nei prossimi anni.