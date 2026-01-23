Xbox Series X, PS5 e Siwtch 2 fuse in un’unica console

Quando parliamo di console domestiche per giocare ai videogiochi, sicuramente a tutti verranno in mente PlayStation 5 e Xbox Series X, alle quali poi dobbiamo aggiungere senza alcun dubbio anche Nintendo Switch 2 che nonostante l’animo portatile permette anche di giocare a una televisione da salotto a patto di utilizzare la famosa dock station.

Ovviamente è necessario disporre di tutte e tre le console per giocare ai titoli che desideriamo, c’è però chi ha voluto trasformare questo concetto in qualcosa di più radicale e se vogliamo unico, stiamo parlando della nota modder cinese XNZ che ha realizzato un progetto a dir poco sorprendente che ha permesso di trasformare i tre prodotti citati sopra in un’unica grande console da salotto che le include tutte e tre.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews

Lavoro di alto livello

La modder È riuscita a trasformare in realtà un progetto che per l’appunto vede le tre console unite in un’unica grande macchina per giocare, la sfida ingegneristica dietro questo progetto risiedeva nel riuscire a creare un sistema di dissipazione del calore in grado di sopportare tutte e tre le schede madri delle rispettive console, ma la donna non si è data per vinta ed è riuscita tramite la metodica della forgiatura a cera persa a creare un sistema di dissipazione monolite in alluminio in grado di dissipare il calore prodotto con le schede madri posizionate in modo strategico con i rispettivi chip ovviamente collegati al sistema tramite paste termiche adeguate.

Ovviamente l’utente poi ha posizionato anche un alimentatore sufficientemente potente da alimentare le varie console con un sistema Arduino integrato sviluppato appositamente per gestire gli switch da un prodotto all’altro, come se non bastasse per quanto riguarda Switch 2, XNZ a sfruttato la stampa 3D per sviluppare un alloggiamento adattato in grado di riprodurre il sistema dock per collegarla alla TV, in tal modo dunque è riuscita a integrare le tre console in un unico blocco che richiama un po’ il famoso Mac Pro di Apple in formato cestino.

Se siete curiosi di vedere il risultato, vi basterà recarvi al video YouTube pubblicato che mostra per l’appunto quanto ottenuto.