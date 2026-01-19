Windtre: questa promo vi fa navigare senza limiti facilmente

Al giorno d’oggi, un elemento che proprio non può mancare nella routine quotidiana di ognuno di noi e il nostro smartphone e di conseguenza la nostra promozione telefonica, quest’ultima rappresenta un elemento imprescindibile poiché ci permette quando siamo lontani dal Wi-Fi di casa di restare comunque connessi con la nostra vita digitale e svolgere le attività che desideriamo senza troppi problemi.

Ogni utente ovviamente ha esigenze diverse e attiva di conseguenza una promozione che meglio si adatta ai suoi bisogni da questo punto di vista, c’è chi ha bisogno infatti del giusto per poter fare un po’ tutto senza troppe pretese e chi invece non vuole nessun tipo di limite e opta per promozioni davvero ricche di caratteristiche senza badare a spese.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Oggi vi parliamo di una promozione che unisce un po’ i due mondi, parliamo infatti di un’offerta lanciata da Windtre che nonostante il prezzo decisamente abbordabile garantisce caratteristiche davvero senza compromessi, scopiamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Super offerta senza limiti

L’offerta di cui parliamo oggi vi permette di ottenere al prezzo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione gratuito la bellezza di 50 SMS verso tutti, minuti illimitati verso tutti e soprattutto gigabyte di traffico dati totalmente illimitati in connettività 5G, l’offerta in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità verso Windtre da un operatore virtuale, ovviamente l’operatore deve essere incluso nell’offerta e per verificare che veniate da un operatore supportato vi basterà leggere la lista ufficiale presente nel sito dedicato alla promozione, una volta verificato potrete procedere all’attivazione direttamente online sul sito ufficiale di WINDTRE, potrete scegliere se attivare una Sim fisica oppure una eSIM e il tutto sarà completato tra i tre e i cinque giorni lavorativi, trascorso questo periodo avrete a disposizione sia il vostro numero telefonico di sempre sia la vostra nuova offerta.