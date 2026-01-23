Windtre: portare il numero da questi operatori vi regala i giga illimitati

Un elemento che ormai ognuno di noi utilizza abitualmente durante l’arco della giornata sono i gigabyte di traffico dati inclusi nella sua promozione telefonica, l’offerta infatti garantisce a chi dice di attivarla un certo quantitativo di giga è necessario per navigare su Internet, vero elemento imprescindibile ormai nella nostra epoca dal momento che tramite la connessione Internet possiamo svolgere attività di qualsiasi tipo come pubblicare una foto sui social ma anche caricare dei dati di lavoro.

Ogni utente di conseguenza ha un proprio fabbisogno in termini di giga che ovviamente deve assolutamente assecondare scegliendo quella promozione che reputa più adatta ai propri bisogni, i cataloghi infatti sono assolutamente variegati e puntano proprio a offrire ogni tipologia di utente e l’offerta che soddisfa meglio i suoi bisogni, tra i vari operatori che in Italia assolvono a questo compito uno che sicuramente merita la vostra attenzione è Windtre.

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Per aiutarvi nella scelta dell’offerta telefonica oggi vi raccontiamo una promozione lanciata dall’operatore tinto d’arancio che potrebbe tornare comoda a chi ha bisogno di giga davvero senza nessun tipo di limite, si tratta di un’offerta pensata per la portabilità che unisce caratteristiche ottime ad un prezzo super.

Portabilità per dati illimitati

L’offerta di oggi è dedicata a coloro che vogliono effettuare la portabilità del numero da alcuni operatori virtuali specifici, al costo infatti di 9,99 € al mese l’offerta in questione vi garantirà minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e gigabyte di traffico dati connettività 5G completamente illimitati, il tutto con un costo di attivazione e della portabilità pari a zero e con la possibilità di attivare o una Sim fisica oppure una eSIM, ovviamente a patto che il vostro smartphone supporti la Sim elettronica.

L’unico requisito per l’appunto e la portabilità del numero che deve essere effettuata da un operatore incluso nella lista dei provider supportati, quest’ultima è consultabile direttamente al sito ufficiale dedicato all’offerta telefonica.