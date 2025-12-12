WindTre: offerta a soli 7,99€ con 250 GB solo per alcuni clienti

L’anno nuovo è alle porte e per questa occasione WindTre potrebbe aver previsto un aggiornamento delle tariffe telefoniche attualmente proposte ai suoi nuovi clienti, i quali non dovrebbero lasciarsi scappare la possibilità di ottenere le migliori offerte del momento. La WindTre GO 250 M, ad esempio, è l’opzione più economica del gestore arancione, che ne rivolge l’attivazione a tutti coloro che decidono di trasferire il numero da alcuni degli MVNO selezionati.

Scopri come ottenere l’offerta WindTre più economica di questo mese

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L’attivazione dell’offerta WindTre GO 250 M è rivolta esclusivamente ad alcuni nuovi clienti selezionati da WindTre in base al loro operatore di provenienza. Infatti, soltanto gli utenti che procedono con il trasferimento del numero da Iliad, CoopVoce e PosteMobile possono procedere con l’attivazione dell’offerta, che prevede una spesa mensile di soli 7,99 euro al mese e offre:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

250 GB di traffico dati per la navigazione

12 GB di traffico dati extra per la navigazione in Unione Europea

WindTre non richiede alcun costo di attivazione né spese iniziali per l’acquisto della nuova SIM. I clienti, inoltre, possono optare per l’opzione più veloce ed ecosostenibile scegliendo di ottenere l’offerta su eSIM. In quest’ultimo caso, non sarà necessario attendere 48 ore prima di vedere la propria linea attivata e, sin dal primo momento, sarà possibile usufruire dei servizi previsti.

Ogni mese sarà necessario sostenere la spesa di rinnovo dell’offerta tramite la modalità di pagamento indicata al momento dell’attivazione, che potrà essere effettuata presso uno dei numerosi punti vendita del gestore o attraverso il sito ufficiale. Accedendo all’apposita pagina web sarà richiesto esclusivamente di indicare il proprio operatore di provenienza; e di avere a disposizione SPID o CIE per poter concludere l’acquisto in pochi istanti e senza alcuna difficoltà. In seguito si avrà modo di partecipare a iniziative come WinDay per poter ottenere ogni giorno offerte personalizzate e tanti sconti aggiuntivi.