Windtre: la portabilità vi regala i giga totalmente illimitati

Un elemento assolutamente imprescindibile in merito all’esperienza d’uso del nostro smartphone, ma quando siamo lontani da casa senza ombra di dubbio è la nostra promozione telefonica, avere a disposizione un’offerta che ci permette di svolgere tutto ciò di cui abbiamo bisogno è indispensabile e ovviamente ogni utente deve attivarne una che rispecchi i propri bisogni.

Ovviamente esistono vari tipologie di utenti e ognuno di questi ha bisogni diversi, fortunatamente i cataloghi disponibili online sono assolutamente variegati e tra questi un operatore che può sicuramente accontentare un’ampia fetta di utenza è WINDTRE, il provider sul proprio sito ufficiale infatti vanta davvero tantissime opzioni assolutamente variegate in modo capillare per poter venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti in circolazione.

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Se siete degli utenti che non badano a spese e che non vogliono nessun tipo di limite in merito alla loro promozione oggi vi raccontiamo l’offerta che potrebbe sicuramente interessarvi poiché garantisce un elemento molto raro nel mercato della telefonia, stiamo parlando della navigazione senza limiti.

La promozione

L’offerta di cui parliamo oggi vi permette di accedere al costo di 9,99 € al mese alla bellezza di minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e gigabyte di traffico dati in connettività 5G completamente illimitati, il tutto può essere attivato gratuitamente e l’unico requisito è quello di effettuare la portabilità del vostro numero da un operatore virtuale, in tal caso per l’appunto la portabilità è completamente gratuita e anche l’attivazione della Sim che può essere sia fisica sia elettronica, se siete interessati potrete procedere direttamente online.

Ecco gli operatori supportati per la portabilità del numero: Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione