Windtre: i giga illimitati accessibili a tutti con questa promo

Un bisogno comune veramente tantissimi utenti, senza alcun dubbio è avere a disposizione minuti, SMS e gigabyte di traffico dati all’interno della propria promozione telefonica in modo da poter svolgere tutte le attività tramite il proprio smartphone di cui si ha bisogno, questi elementi sono infatti indispensabili per restare connessi a Internet di conseguenza per restare connessi con la propria vita digitale ogni giorno.

Ovviamente esistono diverse tipologie di utenti e di conseguenza allo stesso tempo esistono varie promozioni pensate per accontentare un po’ tutti quanti, ogni utente infatti ha bisogni diversi di conseguenza i provider telefonici hanno varato promozioni decisamente variegate per riuscire ad accontentare tutti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

A tal proposito oggi vi portiamo una nuova promozione lanciata da WINDTRE dedicata a coloro che non vogliono scendere a compromessi e anzi vogliono tutto il necessario per un’esperienza senza nessun tipo di limite, stiamo parlando infatti di un’offerta tutto incluso con navigazione Internet illimitata, una delle più convenienti sul mercato.

Internet illimitato facile

L’offerta di oggi al prezzo di 9,99 € al mese vi darà accesso a gigabyte di traffico Internet completamente illimitati in connettività 5G con minuti illimitati e 50 SMS verso tutti, l’offerta in questione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore virtuale, l’unico requisito è avere un operatore di provenienza supportato dall’offerta, per controllare vi basterà dare un’occhiata all’elenco ufficiale disponibile nel sito Internet della promozione, dopodiché potrete procedere all’attivazione che sarà completamente gratuita sia in caso di Sim fisica che di Sim elettronica, in entrambi i casi l’attivazione dell’offerta insieme alla portabilità del numero sarà completata all’incirca in tre giorni lavorativi, se siete interessati dunque potete procedere senza nessun tipo di problema a patto ovviamente di rispettare i requisito citato sopra, così potete ottenere gigabyte massima velocità senza troppi problemi e senza nessun tipo di limite.