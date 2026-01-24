WindTre 200 XXS 5G a basso costo contro i rivali

Presso alcuni negozi fisici dell’operatore telefonico italiano WindTre è al momento disponibile un’offerta davvero notevole. Si tratta dell’offerta di rete mobile nota con il nome di WindTre GO 200 XXS 5G. Quest’ultima viene proposta nei negozi tramite alcuni codici soltanto ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori rivali.

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WindTre, nei negozi nuova offerta a basso costo solo per alcuni dei suoi rivali

Presso i negozi fisici dell’operatore telefonico italiano WindTre sarà possibile attivare l’offerta mobile WindTre GO 200 XXS 5G. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione verrà proposta ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori rivali. Secondo quanto è emerso, tra gli operatori di provenienza compatibili con questa offerta sono compresi Iliad, Tiscali e CoopVoce.

Con l’offerta WindTre GO 200 XXS 5G, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare anche fino a 50 sms. La cosa più interessante compresa in questa offerta riguarda però il traffico dati. L’operatore sta infatti mettendo a disposizione fino a 200 GB ma non solo. Sarà possibile sfruttare il bundle per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Tutto questo bundle viene messo a disposizione degli utenti ad un costo estremamente contenuto pari a soli 4,99 euro al mese. Gli utenti potranno decidere di pagare il costo dell’offerta sia tramite il proprio credito residuo sia in modalità automatica scegliendo il metodo di pagamento Easy Pay. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione rimarrà disponibile nei negozi fisici dell’operatore per circa un mese. Gli utenti avranno infatti tempo fino alla giornata del prossimo 28 febbraio 2026 per poterla attivare sul proprio numero.

Insomma, si tratta senz’altro di una proposta interessante per tutti coloro che provengono da altri operatori e che vogliono attivare una nuova offerta vantaggiosa.