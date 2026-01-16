Windows 11: per alcuni utenti Copilot diventa opzionale

A quanto pare, Microsoft non è estranea ai feedback della sua community e anzi proprio di recente ha deciso di rispondere in modo propositivo a tutti gli utenti che desideravano un cambiamento importante per quanto riguarda copilot all’interno di Windows 11, più precisamente si tratta di coloro che hanno installato la Build 26220.7535 (KB5072046) nei canali Dev e Beta, i quali hanno notato un cambiamento importante.

Secondo quanto emerso infatti dal blog ufficiale e dalle testimonianze degli utenti, questa build introduce una nuova policy denominata RemoveMicrosoftCopilotApp, la quale concede agli amministratori del sistema il potere di disinstallare l’applicazione copilot dei dispositivi che gestiscono, quest’ultima però è disponibile solo sulla versione gratuita dell’applicazione che è installata di partenza all’interno di Windows 11, per quanto riguarda invece il servizio a pagamento Microsoft 365 copilot, quest’ultimo rimane installato sul sistema poiché fa parte dell’abbonamento.

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Regole stringenti

Nonostante venga concesso dunque questo potere, l’utilizzo di quest’ultimo è subordinato a una serie di regole piuttosto strette dal momento che queste sono necessarie per far andare a buon fine la rimozione, ad esempio il dispositivo deve ospitare contemporaneamente tutte e due le versioni dell’assistente: Microsoft 365 copilot e Microsoft copilot, l’applicazione non deve essere stata installata per via manuale e soprattutto non deve essere stata utilizzata nell’arco degli ultimi 28 giorni, proprio quest’ultima regola sicuramente può rendere difficile l’applicazione di questa nuova policy dal momento che un utente medio potrebbe avviare copilot anche per sbaglio oppure potrebbe non sapere come impedirne l’avvio automatico o semplicemente come disattivarlo.

Insomma, Microsoft ha fatto quello che può essere definito come un vero primo passo in avanti verso la propria community ma con delle riserve decisamente evidenti, ovviamente non rimane che attendere per capire se con le prossime Build il regolamento verrà reso meno stringente oppure se tutto resterà invariato, allo stato attuale, però se fate parte di questa fetta di utenza per rimuovere copilot, questo è quello che dovete fare.