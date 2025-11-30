Windows 11: ora le app si possono disinstallare direttamente dal Microsoft Store

Microsoft introduce una novità che punta a migliorare la gestione delle applicazioni su Windows 11, rendendo possibile la disinstallazione diretta dal Microsoft Store. Una funzione che può sembrare scontata, ma che mancava da sempre nella Libreria dello Store: fino a oggi, il menu a tre punti accanto a ogni app non offriva alcuna opzione per rimuoverla.

Gli utenti erano costretti a passare dalle Impostazioni del sistema oppure dal menu Start per eliminare un’app scaricata dallo Store. Un processo poco intuitivo, soprattutto se si considera che gli store di altri sistemi operativi integrano la disinstallazione nativamente.

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La novità è ora in fase di rollout per chi utilizza la versione Insider del Microsoft Store, a partire dalla build 22510.1401.x.x. L’annuncio è stato dato in modo discreto all’interno di un post ufficiale dedicato principalmente alla modalità a schermo intero di Xbox per PC, ma la modifica rappresenta un passo avanti concreto per un’applicazione che negli anni ha sofferto di diverse limitazioni.

Un miglioramento utile anche per i dispositivi handheld

Questa nuova possibilità assume particolare valore nel momento in cui Microsoft punta a un’esperienza Windows sempre più fluida sui dispositivi handheld, dove l’uso di controller o schermi touch rende meno comode le procedure tradizionali. Poter disinstallare un’app direttamente dalla Libreria rende la gestione del sistema più vicina a quella offerta da altri ecosistemi e semplifica il lavoro su schermi ridotti.

L’update contribuisce quindi a rendere più coerente l’esperienza del Microsoft Store, completando finalmente una funzione che molti consideravano assente in modo inspiegabile. Per un’app che nei primi anni ha faticato a imporsi, l’arrivo di questa opzione rappresenta un segnale positivo del percorso di rifinitura avviato da Microsoft.

Il rollout continuerà nelle prossime settimane, fino a raggiungere tutti gli utenti iscritti al programma Insider.