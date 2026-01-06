WhatsApp: la scheda Aggiornamenti si prepara ad arrivare anche su Web

WhatsApp sta lavorando a un cambiamento importante per il suo client Web, con l’obiettivo di rendere l’esperienza più uniforme rispetto a quella già disponibile su smartphone e desktop. Al centro delle novità c’è l’arrivo della scheda Aggiornamenti anche su browser, una sezione che andrà a unificare stati e canali in un’unica interfaccia.

Si tratta di un passo atteso da tempo, soprattutto da chi utilizza WhatsApp dal computer in modo continuativo e si trova ancora oggi a gestire contenuti simili attraverso percorsi separati e poco intuitivi.

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Un’unica scheda per stati e canali: così WhatsApp migliora

Attualmente, su WhatsApp Web, gli stati e i canali broadcast vivono in sezioni distinte. Sulle app mobile, invece, questa separazione è già stata superata da tempo grazie alla scheda Aggiornamenti, che raccoglie tutto in un solo spazio. L’idea è ora quella di portare lo stesso schema anche sul Web, senza adattamenti particolari o soluzioni ibride.

La nuova scheda dovrebbe mostrare nella parte superiore gli stati, con anteprime rettangolari dei contenuti condivisi e l’icona dell’account sovrapposta. Subito sotto troverà spazio la sezione dedicata ai canali, con l’elenco di quelli seguiti e di eventuali canali creati dall’utente.

Navigazione più semplice e scoperta dei contenuti

Scorrendo la pagina, l’interfaccia dovrebbe includere anche una sezione dedicata alla scoperta di nuovi canali, con suggerimenti personalizzati. In fondo sarà presente la directory completa, accessibile tramite il pulsante “Vedi altro”, che permetterà di esplorare i canali suddivisi per categoria o tema.

L’obiettivo è chiaro: rendere più immediata la fruizione dei contenuti broadcast anche da computer, evitando passaggi inutili e migliorando la coerenza tra le varie versioni dell’app.

Un’esperienza già familiare per chi usa WhatsApp su Mac

Chi utilizza WhatsApp su macOS troverà questa impostazione tutt’altro che nuova. L’interfaccia prevista per il Web ricalca infatti quanto già visto sull’app desktop, con un pannello laterale che, una volta selezionato un canale, mostra direttamente gli aggiornamenti relativi.

In questo modo WhatsApp punta a raggiungere una vera parità di funzioni tra Web, desktop e mobile, riducendo le differenze che negli ultimi anni hanno spesso penalizzato l’uso da browser. Almeno per ora servirà aspettare in quanto il nuovo aggiornamento è ancora in fase di sviluppo e disponibile solo ed unicamente per alcuni utenti selezionati dal programma beta.