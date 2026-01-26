WhatsApp, in arrivo l’abbonamento per rimuovere le pubblicità

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 WhatsApp, in arrivo a breve l’abbonamento per rimuovere le pubblicità

La nota app di messaggistica istantanea WhatsApp nel corso degli anni è stata costantemente aggiornata con numerose novità di rilievo. Abbiamo avuto modo nel tempo di vedere arrivare tante nuove funzionalità, come gli stickers, le videogiochiamate, i canali, ecc. Ora, però, sembra che l’applicazione riceverà un aggiornamento importante. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, arriverà molto presto un piano in abbonamento pensato per rimuovere le pubblicità.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

WhatsApp, in arrivo a breve l’abbonamento per rimuovere le pubblicità

Da qualche tempo sull’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sono state introdotte le pubblicità. Queste sono state introdotte per il momento soltanto nella scheda degli Aggiornamenti. Queste pubblicità comprendono solitamente Status Adds e Canali Sponsorizzati. L’introduzione di queste pubblicità ha permesso di continuare a proporre l’applicazione gratuitamente per gli utenti.

Come già detto, però, sembra che molto presto sarà possibile utilizzare l’applicazione senza pubblicità. Tutto questo sarà però possibile sottoscrivendo un piano in abbonamento. Questo è quello che è stato rivelato dal portale WABetaInfo. In particolare, è stata da poco rilasciata una nuova beta con il numero versione 2.26.3.9. Proprio da questa beta sembra essere stata rivelata la possibilità in futuro dell’arrivo di un nuovo piano in abbonamento che garanrirebbe per l’appunto di usufruire dell’applicazione WhatsApp senza alcuna pubblicità.

Per il momento sembra che questa possibilità di un piano in abbonamento sarà introdotta per il Regno Unito e per i paesi dell’Unione Europea. Questo piano dovrebbe ovviamente essere a pagamento. Per ora non abbiamo conferme ufficiali, ma il portale WABetaInfo ha rivelato qualche dettaglio riguardante il prezzo. Si parla in particolare di un prezzo di circa 4 euro. Questo potrebbe però ovviamente variare, anche in base al paese di destinazione dell’aggiornamento.

Questo è dunque quello che è emerso riguardo a questa importante novità per la nota app di messaggistica istantanea WhatsApp. Dovremo attendere per avere qualche piccola conferma.