WhatsApp: ecco la nuova funzionalità che mette il lucchetto

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo sicuramente è WhatsApp, la nota piattaforma gode di una popolarità senza precedenti conquistata nel corso degli anni a suono di aggiornamenti e nuove funzionalità, tutto questo è merito ovviamente del team di sviluppo che non rimane insensibile ai bisogni della community e infatti introduce costantemente funzionalità molto desiderate da tutti i consumatori.

A quanto pare l’ultima funzionalità riguarda proprio un forte nonché crescente bisogno di privacy che tutti gli utenti hanno riscontrato durante l’utilizzo di WhatsApp, di recente infatti è arrivata una nuova funzionalità che introduce il cosiddetto lucchetto alle conversazioni, si tratta di un ulteriore step di protezione verso le chat parti particolarmente sensibili e personali che l’utente magari vuole tenere lontane da occhi indiscreti sotto vari punti di vista, scopriamo insieme come funziona.

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Attivare il lucchetto alle chat

La nuova funzionalità lanciata da WhatsApp sostanzialmente permette di introdurre un lucchetto nonché una protezione maggiore a determinate chat, per attivare questo lucchetto vi basterà tenere premuto sulla chat desiderata e selezionare la voce che appare all’interno del menu che ci darà per l’appunto attiva il lucchetto, una volta fatto questa chat verrà riposta all’interno di una specifica cartella dedicata per l’appunto a queste chat che ovviamente non può essere visibile facilmente, per visualizzarle infatti sarà necessario scorrere la casella WhatsApp verso il basso e poi cliccare sulla voce che comparirà che per l’appunto recita, mostra chat con lucchetto.

Per poter accedere a queste chat, dunque sarà necessario o inserire un codice creato appositamente per sbloccarle e che sarà totalmente indipendente dal codice di sblocco del dispositivo oppure utilizzare la chiave di accesso biometrica come il volto o l’impronta digitale, non è finita qui perché anche le notifiche saranno completamente diverse rispetto alle notifiche standard, dal momento che apparirà semplicemente l’icona di WhatsApp con il nome dell’applicazione e semplicemente la scritta un nuovo messaggio, non sarà visualizzato nell’immagine del profilo nell’anteprima del messaggio stesso, quando apparirà la notifica.