WhatsApp, ecco come difendersi dalla truffa della ballerina

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Come difendersi dalla truffa della ballerina?

Una richiesta apparentemente innocua è alla base della nuova truffa che sta circolando in questi giorni su WhatsApp.

Purtroppo non è una novità che su WhatsApp circolino le truffe più infime del momento, perché trovano nella piattaforma di Meta il terreno fertile per raggiungere quanti più utenti possibili.

La pericolosità delle ultime truffe che stanno girando su WhatsApp sta nel fatto che esse non provengono da contatti sconosciuti, ma bensì da amici e parenti, che a loro volta sono rimasti vittime della frode. Provenendo da contatti conosciuti, gli utenti sono in più inclini affidarsi e dunque la truffa circola in maniera davvero veloce.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come difendersi dalla truffa della ballerina?

L’ultima truffa che sta circolando su WhatsApp Sfrutta proprio questo meccanismo per frodare le povere vittime. La truffa in questione è stata ribattezzata “vota la ballerina”, perché utilizza la scusa di un concorso per votare una ballerina per tentare di arrivare agli account degli utenti.

Come detto in precedenza, il messaggio giunge da un contatto fidato, che chiede all’utente di aprire il link che gli è stato inviato per votare una ballerina, che nella maggior parte dei casi è descritta come la figlia di un’amica o una parente. Si chiede il voto affinché la presunta ballerina possa vincere un concorso online, e per far ciò si deve dunque accedere al link che rimanda a una pagina web che in realtà è contraffatta.

Per votare all’utente viene richiesto il codice di verifica che è stato in precedenza inviato via SMS. Questo passaggio, se effettuato, permetterà a chi c’è dietro alla truffa di prendere il controllo dell’account degli utenti. Il codice richiesto, infatti, è il codice per accedere all’account di WhatsApp e permetterà ai truffatori di avere accesso alle conversazioni private, e anche di utilizzare l’identità digitale dell’utente.

Difendersi da questi casi di Fishing è abbastanza semplice, perché basta non fidarsi di nessun contatto, anche se conosciuto e soprattutto di non condividere nessun tipo di informazione, anche se sono dei semplici codici.