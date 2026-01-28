WhatsApp e crittografia sotto processo, accuse di accesso ai messaggi privati

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WhatsApp è considerata tra le applicazioni più sicure per la privacy degli utenti. Il servizio che rende l’applicazione di Meta così sicuro è la crittografia end-to-end. Con quest’ultima, infatti, solo il mittente e il destinatario dei messaggi riescono a leggere effettivamente ad avere accesso alle conversazioni, perché durante tutto il viaggio i messaggi sono criptati.

Eppure oggi WhatsApp si trova al centro di una denuncia risultata clamorosa, perché mette in discussione proprio uno dei pilastri assoluti di WhatsApp, la privacy degli utenti grazie alla crittografia.

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L’accusa rivolta a WhatsApp riguarda la crittografia and and

L’accusa rivolta WhatsApp e alla sua privacy è avanzata da diversi utenti, che hanno intentato una causa legale contro Meta. Si tratta dunque di un’azione legale internazionale rappresentativa di alcuni utenti di WhatsApp contro la piattaforma.

In particolare, quello per cui si accusa WhatsApp è la volontà di fuorviare gli utenti, mettendoli a conoscenza di un livello di protezione totale, che in realtà non sarebbe garantito sempre e in maniera costante. Il problema per questi utenti ruoterebbe in particolare intorno ai sistemi di backup e altri strumenti come quelli di moderazione, che potrebbero in qualche modo rendere meno efficiente la crittografia end-to-end.

D’altro canto, Meta respinge ogni tipo di accusa, ribadendo insistentemente che grazie alla crittografia, intendo non si può assolutamente essere in grado di leggere i messaggi degli utenti.

Eppure il caso di questa accusa nei confronti di WhatsApp e della sua crittografia, ha riacceso un dibattito importante. Al giorno d’oggi, la sicurezza e la privacy degli utenti sono al centro di polemiche continue, perché non si riesce a capire fino a che punto gli utenti possono fidarsi delle tecnologie online e quanto i dati personali possono essere effettivamente al sicuro. La denuncia arriva inoltre in un momento molto delicato, in cui si è sempre più interessati a una maggiore regolamentazione di queste tecnologie.