WhatsApp: così vi fregano l’account in qualche secondo

L’applicazione di messaggistica maggiormente utilizzata in tutto il mondo sicuramente è WhatsApp, la nota piattaforma gode infatti di una popolarità davvero senza precedenti che continui a crescere senza sosta ormai da oltre un decennio, questa popolarità si traduce in un dato quantitativo assolutamente oggettivo e incontestabile, l’applicazione vanta un bacino di utenti assoluto con miliardi di account attivi e funzionanti che ogni giorno si scambiano messaggi.

Nello specifico, questa enorme mole di utenza ha purtroppo però attirato l’attenzione anche di utenti che non vogliono usare WhatsApp in modo legittimo, ma anzi lo sfruttano nel modo peggiore possibile, nello specifico infatti stiamo parlando di truffatori che continuano le proprie attività fraudolente all’interno dell’applicazione di messaggistica con l’obiettivo ovviamente di ingannare gli altri utenti per recare loro danno e ovviamente per avere un profitto personale.

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Tra la refurtiva preferita dei truffatori, oltre che soldi e informazioni sensibili, purtroppo si può includere anche l’account WhatsApp stesso della vittima, quest’ultimo può tornare utile a un truffatore poiché gli permetterebbe di utilizzare l’identità del malcapitato che ovviamente risulterebbe molto più affidabile rispetto a quella di un eventuale account fasullo.

La truffa ruba account

Di conseguenza il numero di truffe che puntano a sottrarre l’account della vittima al malcapitato sono aumentate in modo importante e sono arrivate anche qui in Italia, il fenomeno è sempre più segnalato e tutto comincia con un messaggio che i truffatori inviano la vittima fingendosi degli utenti comuni per chiedere la restituzione di un codice sei cifre che questi ultimi avrebbero inviato per sbaglio proprio al malcapitato, in realtà quel codice a sei cifre è la OTP che WhatsApp genera per autenticare l’accesso all’account della vittima che i truffatori avranno già tentato in anticipo rispetto al messaggio, ottenuta la OTP dunque i truffatori si garantiranno l’accesso all’account della vittima che verrà buttata fuori in pochi secondi e non avrà più modo di recuperare il proprio account WhatsApp.