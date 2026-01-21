WhatsApp come Facebook: in arrivo le immagini di copertina

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta senza alcun dubbio è WhatsApp, l’applicazione gode di una popolarità senza precedenti conquistata anno dopo anno grazie al team di sviluppo che si occupa di rilasciare aggiornamenti costanti nel corso del tempo con numerose funzionalità in più che puntano a migliorare la quality of life dell’applicazione, nello specifico il team di sviluppo introduce nuove funzionalità pensate ovviamente per rendere WhatsApp sempre competitivo ma allo stesso tempo guardano altri aspetti come la privacy o il design dell’applicazione.

Nel corso del tempo, dunque abbiamo assistito all’arrivo di numerosi update i quali hanno tenuto in considerazione tutti questi piccoli punti di vista e ovviamente il team non va mai in vacanza e continua a sviluppare aggiornamenti dopo aggiornamenti, ovviamente questi ultimi vengono rilasciati dapprima in fase beta e poi in roll out globale per tutti gli utenti, proprio tramite l’ultimo update abbiamo scoperto un dettaglio che riguarderà il prossimo, scopriamo di cosa si tratta.

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In arrivo le immagini di copertina

I ragazzi di WhatsApp beta info analizzando il codice sorgente dell’ultimo update hanno riscontrato i primi dettagli in merito allo sviluppo di una nuova funzionalità che consentirà di personalizzare al meglio la propria pagina profilo di WhatsApp, quest’ultimo diventerà leggermente più simile a Facebook dal momento che secondo quanto emerso dal codice sorgente assisteremo all’arrivo delle immagini di copertina orizzontali, esattamente come avviene già ora su Facebook.

Al momento all’interno del codice sorgente è presente solo un accenno a questa nuova funzionalità dal momento che quest’ultima non è attivabile in nessun modo nemmeno forzando il codice, di conseguenza lo stato di sviluppo è attualmente embrionale e servirà a tendere ancora molto prima di assistere a una prima beta, sicuramente si tratta di un passo molto importante che conferma l’idea trapelata nei mesi precedenti, ora tutto ciò che resta da fare e aspettare per capire se nei prossimi update ci sarà qualche elemento in più.