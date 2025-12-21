WhatsApp: attenzione a questo gruppo, potrebbe svuotarvi il conto

Attualmente tutti noi per messaggiare utilizziamo senza alcun dubbio WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea e infatti quella più utilizzata in tutto il mondo ed è presente praticamente su ogni smartphone esistente, WhatsApp infatti nel corso dell’ultimo decennio è entrato nella vita di tutti dal momento che offre funzionalità in grado di garantire a tutto il necessario per un’esperienza d’uso perfetta a chiunque ne abbia bisogno.

Tutto questo è frutto del lavoro del team di sviluppo che si impegna a mantenere WhatsApp un’applicazione ricca di funzionalità al passo coi tempi al punto d’averla fatta diventare l’applicazione più diffusa al mondo, il software vanta infatti oltre 2 miliardi di account attivi e continua a crescere senza sosta, questa notorietà insieme a questo enorme numero di utenti, ha trasformato WhatsApp in una vera e propria piazza globale all’interno della quale purtroppo però non sono presenti solamente persone perbene.

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Da diversi anni, purtroppo su WhatsApp circolano anche i truffatori, questi ultimi vogliono utilizzare WhatsApp nel modo sbagliato dal momento che lo sfruttano per colpire gli utenti normali, le truffe online sono infatti all’ordine del giorno e creano davvero tanti problemi, oggi vi riportiamo il caso di una truffa che sta colpendo anche qui in Italia.

La truffa del gruppo per guadagnare con YouTube

La truffa di cui vi parliamo oggi è molto banale ma paradossalmente è molto subdola, i truffatori sfruttano un gruppo all’interno del quale aggiungono vittime per poi proporre guadagni facili mettendo like ad alcuni video su YouTube, il colpo di scena arriva quando i truffatori inviano veramente dei bonifici alle loro vittime di qualche decina di euro, questa strategia di ingegneria sociale serve a far abbassare la guardia al malcapitato, poiché poi in un secondo momento chiederanno di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo la restituzione moltiplicata della somma, ovviamente quella somma non tornerà mai indietro e i truffatori non farebbero altro che sparire nel nulla, se doveste finire in un gruppo come questo non esitate a segnalarlo e poi ad abbandonarlo.