Very Mobile lancia l’offerta 5G a 6,99 euro: 200GB e zero sorprese

Con la nuova proposta da 6,99 euro al mese, Very Mobile rafforza ulteriormente la propria strategia basata su prezzi chiari e servizi essenziali. L’offerta, dedicata ai nuovi numeri e disponibile solo per un periodo limitato, include 200GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS illimitati, il tutto con accesso alla rete 5G full speed fino a 2 Gbps, a patto di disporre di uno smartphone compatibile e di trovarsi in un’area coperta.

Uno degli elementi centrali della proposta è l’assenza di sorprese. Non ci sono costi nascosti, né addebiti automatici per servizi premium indesiderati. Una volta esauriti i Giga, la navigazione viene semplicemente bloccata, evitando spese extra. Il rinnovo anticipato è sempre possibile tramite l’app ufficiale, pagando esclusivamente il canone mensile previsto.

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L’attivazione è semplice e rapida. La SIM fisica viene spedita gratuitamente a casa, mentre chi preferisce può optare per la eSIM virtuale, ricevendo il QR Code via email. L’identificazione avviene online tramite SPID, CIE o video-riconoscimento, riducendo al minimo i tempi di attesa. Per chi ama il contatto diretto, restano disponibili anche migliaia di punti vendita fisici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Copertura, servizi inclusi e roaming: ecco il mondo Very

Dal punto di vista della rete, Very Mobile dichiara una copertura del 99,7% della popolazione in 4G e una diffusione 5G che supera il 97%, in gran parte grazie alla tecnologia DSS. Tutte le offerte includono il 5G con velocità standard fino a 30 Mbps, mentre le proposte “full speed”, come quella da 6,99 euro, sbloccano il massimo delle prestazioni disponibili. Anche gli utenti con smartphone 4G possono comunque navigare senza limitazioni aggiuntive, sfruttando la migliore velocità consentita dalla rete.

Interessante anche la dotazione di servizi inclusi gratuitamente. Funzioni come hotspot, “Ti ho cercato” e “RingMe” sono attive di default, mentre i servizi a pagamento e gli abbonamenti indesiderati risultano bloccati per evitare addebiti involontari. Le chiamate internazionali restano opzionali e possono essere abilitate manualmente dall’app, mantenendo il pieno controllo dei costi. Per chi viaggia, l’offerta prevede l’utilizzo in Unione Europea con 8,9GB dedicati, oltre a minuti e SMS inclusi, senza costi extra. La qualità della connessione all’estero dipende dalla rete del Paese ospitante, ma l’esperienza resta coerente con quella nazionale. La ricarica può essere manuale oppure automatica, con addebito mensile del solo costo dell’offerta, rendendo la gestione estremamente prevedibile.

Nel complesso, Very Mobile continua a posizionarsi come operatore orientato alla semplicità, puntando su offerte ricche di dati, trasparenza tariffaria e processi di attivazione rapidi. Una formula che guarda soprattutto a chi vuole il massimo controllo della spesa, senza rinunciare alle prestazioni del 5G.